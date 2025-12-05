宏福苑五級火災｜教大借場地予大埔浸信會公立學校師生上課 約40學生需心理輔導(林尊豪報道)

【Now新聞台】大埔浸信會公立學校校舍，因應宏福苑火災仍要封閉調查，數百名師生要改往教育大學大埔校園上課。校方指，有大約40位學生受事件影響情緒，已安排社工及心理學家輔導。

鄰近大埔宏福苑的大埔浸信會公立學校，附近一帶道路仍未解封。學校約300位師生這個星期開始，要改去教大大埔校園E座體育館的臨時支援中心上課，場內分了不同區域，學生都有足夠空間上體育課。

大埔浸信會公立學校校監曾家石：「有人問我們一個問題，為何你們不改上網課？上網課就最簡單，學校不用做這麼多事。但我看到我們的校長及團隊很好，他們覺得親親孩子最重要，所以他們要面見我們每一位孩子，想跟他們一起，希望擁抱他們，亦希望將愛給予他們，將他們心靈上受困惑的事能夠解決。正正是這樣，教大向我們提供這麼好的場地。」

教育大學校長李子建：「大埔就是我們的社區，我們有能力的話或能夠動員的話，就應該要做一些貢獻。教育大學，我們本身提倡要立德樹仁，很緊要的就是愛心，所以我希望建構到或凝聚到大家一起關心、社會共關愛。」

校方指，下星期會開放圖書館等設施進行創科相關活動。

至於學生心理方面，大約40位學生在火災過後有較大的情緒反應，已安排了社工及心理學家提供輔導。

教大心理學系教授兼臨床心理學家劉月瑩：「在他們的藝術表達當中，我們都看到小朋友會表達到一些傷感或是一些恐懼，例如他們有些畫了災場的情況，或會畫到一些救援人員、消防員的情況。有各方面不同程度、不同形式的情緒反應或是身體反應，都是屬於一個自然的適應期。這些反應，其實如果得到適當的疏導，都會在第二至第四星期慢慢淡化。」

教大表示，臨時支援中心暫時會維持開放至明年一月底，如有需要亦會繼續提供場地。

#要聞