宏福苑五級火災｜教育局安排大埔浸信會公立學校到區內其他學校上課

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
大埔宏福苑五級火︱救恩書院學生罹難取消考試 大埔浸信會公立學校暫遷教大上課
大埔宏福苑火災至今造成146死，多人仍然失蹤。位於大埔富善邨的救恩書院，有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制，宣布取消今明兩天（1日及2日）各級的考試，改為特別上課日，以情緒支援學生為首要任務。 救恩書院校長溫結冰指，該校有學生於火災中不幸離世，全校師生深感難過悲痛，校方已即時啟動危機處理機制，校⻑、副校⻑、輔導am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 12 小時前
宏福苑大火 ｜Rubberband辦音樂會籌款 全數票房收入捐災民
大埔宏福苑五級火帶走至少151人性命，多人受傷，大量居民喪失家園。各界連日出錢出力向居民伸出援手，演藝界紛紛捐款支援，楊千嬅、Jer柳應廷等亦將演唱會部分收入捐給災民。今日（2日），Rubberband宣布為災民開籌款SHOW，並計劃將音樂會收入捐出「是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
香港寬頻今日（2 日）回應，向所有受影響居民，尤其是 Eric 及其家人致以最深切與誠摯的歉意。香港寬頻解釋，當日已即時下令，將受災客戶資料從名單中隔離，惟前線銷售系統未能完全同步更新，最終令居民造成嚴重滋擾。公司指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職，並承諾所有受影響客戶豁免一切月費，待安頓新居後，再重新提供 24 個月免費服務。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應
政務司司長陳國基今日傍晚（2 日）會見傳媒，簡介立法會選舉安排。有記者借機就今早行政司官李家超公佈的「獨立委員會」提問，為何政府不成立獨立調查委員會。陳國基並無回應，新聞官更提示記者，今次會見傳媒只聚焦立法會選舉安排。Yahoo新聞 ・ 42 分鐘前
宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo
行政長官李家超今日（2 日）宣布，就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視事故，說法與民間要求的「獨立調查委員會」有所不同，「獨立委員會」權限問題備受質疑。不過民建聯隨即發聲明，支持成立「獨立委員會」，指委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視火災成因。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
恒隆過渡性住宿支援計劃現正接受申請 涉鰂魚涌康蘭居20伙
恒隆集團(00010.HK)及恒隆地產(00101.HK)宣布，為協助受大埔宏福苑火災影響的居民渡過難關，過渡性住宿支援計劃即日起接受申請，為其1,100萬元「大埔宏福苑火災賑災基金」中的支援措施之一。 計劃將為早前受宏福苑火災影響而頓失居所的居民提供臨時住宿，鰂魚涌康蘭居的20個服務式住宅單位會用作過渡性居所，恒隆將免收租金及管理費，為期兩個月，單位類型由開放式至三房不等，預期可應付不同家庭的需要。 首批成功申請者將於本周五(5日)接獲通知，最快同日可入住。由於單位數量有限，單位將按公平、合理及以最有迫切需要人士優先的原則進行分配。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
公立醫院為宏福苑火災傷者提供醫療服務 費用全額豁免
特區政府繼續跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作，截至周一(1日)下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達13億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已有約16億元。政府早前宣布基金會就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，已處理首批18宗個案。政府也宣布基金會向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼，昨已處理首批20個五萬元生活津貼個案。 發言人表示，政府自11月27日晚陸續向每戶受影響居民提供1元的應急補助金，截至昨日下午4時，已為超過1,900戶登記，並向1,861戶派發相關應急補助金。 此外，政府會再發放四項特別補助，分別為受傷補助、學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助，受傷補助金額為5至10萬元，學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助2萬元。 截至昨日上午，約945名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有1,470名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，政府繼續開放兩個庇護中心，供有需要的居民使用。 政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台(www.taipodonation.hk)於周日(30日)開始AASTOCKS ・ 9 小時前
火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍
宏福苑火災，令全港市民心中一震。火災之禍，來勢無情，若不幸波及住宅，損失往往以百萬計。坊間常有疑問：銀行批出按揭時所要求的「火險」，與業主或租客自行購買的「家居保險」，究竟涵蓋何範圍？兩者有何分別？28Hse.com ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜向外媒稱竹棚助火勢蔓延 理大副教授致歉
大埔宏福苑發生五級火，引發外界討論竹棚應否被取替。理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎早前接受英國第四頻道訪問，談及竹棚會助長火勢蔓延，更稱有內地消防車到港協助撲火等，有關言論引起爭議。他昨日透過學系發聲明澄清和致歉，強調無意將火勢蔓延的成因，歸究於棚架的竹枝。 完成調查前將避免公開評論 黃鑫炎在聲明指am730 ・ 1 天前
廣東模特兒大賽大媽冠軍 拍片澄清冇俾幾十萬換獎 一口廣式普通話好搶耳
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬由樣貌到身材都同「模特兒」三個字有好大落差，紛紛O咀兼且負評毒舌出晒嚟Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生後，不少市民表示少了接收詐騙電話。事實上騙財陷阱並沒有消失。香港人熱心援助災民，單是政府基金已收 9 億元捐款，不過近日有自稱災民或家屬發文，配以電子帳戶 QR Code 叫人捐錢，成為騙徒新手法。《Yahoo 新聞》在 Threads 收到大量網民舉報，指一則自稱災民要求借錢的帖文非常可疑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 1 天前
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 1 天前
一路繁花2︳劉嘉玲同內地相親父母舌戰 堅持唔生育「再讓我選擇還是不生」
早前劉嘉玲參加嘅內地綜藝節目《一路繁花2》釋出預告片，嘉玲姐被當面問「不生孩子如何延續生命」時，直言「像我就是不想生」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
郭秀雲低調協助宏福苑動物救援 攬實狗狗獲狗主致謝 過往多此為救動物出力曾被辱罵
郭秀雲（Sharon）參加1988年國際華裔小姐獲得季軍，曾拍攝《嘩鬼有限公司》、《我為卿狂》等電視電影，拍畢1997年《完全結婚手冊》後就淡出娛樂圈。一向熱愛動物嘅郭秀雲除咗養過麻鷹、貓頭鷹、馬騮、豹貓、鬃獅蜥等奇珍異獸，更於淡出後成立「海峰環保教育」，不時組織及舉行海灘清潔活動望喚醒大眾對環境及動物保育嘅關注。日前，大埔宏福苑發生五級大火，郭秀雲亦有到現場協助動物救援。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 3 小時前