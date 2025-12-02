宏福苑五級火災｜教育局安排大埔浸信會公立學校到區內其他學校上課

特區政府繼續跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作，截至周一(1日)下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達13億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已有約16億元。政府早前宣布基金會就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，已處理首批18宗個案。政府也宣布基金會向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼，昨已處理首批20個五萬元生活津貼個案。 發言人表示，政府自11月27日晚陸續向每戶受影響居民提供1元的應急補助金，截至昨日下午4時，已為超過1,900戶登記，並向1,861戶派發相關應急補助金。 此外，政府會再發放四項特別補助，分別為受傷補助、學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助，受傷補助金額為5至10萬元，學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助2萬元。 截至昨日上午，約945名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有1,470名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，政府繼續開放兩個庇護中心，供有需要的居民使用。 政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台(www.taipodonation.hk)於周日(30日)開始

AASTOCKS ・ 9 小時前