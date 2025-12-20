宏福苑五級火災｜教育局安排大埔浸信會公立學校學生 下學年使用富善邨前基正小學校舍上課

今個節日，澳娛綜合為大家帶來冬日派對，從即日起到2026年1月4日，邀請大家跟吉祥物「森仔」一起，沉浸在美食盛宴和夢幻遊樂園之中。無論是想大啖環球美饌，還是帶小孩追逐「森」動冒險，這趟旅程都讓節日假期充滿溫暖回憶！ 味覺盛宴暖心開啟 上葡京的餐廳群像大堂酒廊、Vivienne Westwood Café、嘉樂酒吧和博覽廊，推出限定午市套餐、下午茶和特飲，完美適合閒聊聚會；當奧豐素1890則端出地中海風意式大餐，仿佛南歐度假。自助山和味賞提供葡式套餐與豐盛自助，還有除夕倒數派對，讓冬夜熱鬧起來。 Vivienne Westwood Cafe Afternoon Tea Lisboa Bistro The Grand Buffet 新葡京的天巢法國餐廳用頂級白松露加持，日夜自助餐有烤火雞和蜜汁火腿，回力海立方的金庫和富豪吧則有精緻蛋糕，12月限定禮籃更添節日儀式感。​ Robouchon 博覽廊 The Book lounge 「森」動樂園童話展開 一踏進上葡京，就看到巨型充氣「森仔」迎接，東門大堂有7米聖誕樹和摩天輪。一樓中庭的「森」動列車載你逛主題打卡點，禮品店賣獨家掛飾、盲盒和...

men’s Reads ・ 18 小時前