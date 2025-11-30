精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火災｜暴露工地消防安全疏忽 工程界：招標時提升消防管理能力比重
【Now新聞台】有工程界人士指，宏福苑大火暴露政府對工地消防安全疏忽，認為需加強消防風險評估，包括引入具備豐富消防知識的安全主任等。
立法會議員(工程界)盧偉國：「日後在投標、招標時，是否應將管理方面的分數，加強一部分在工地工業安全方面的管理能力及消防風險評估，以及消防有問題發生控制能力，無論是工務工程也好、私人工程也好，特別是較大的工程，這方面都應要加強。」
建造業議會執行總監鄭定寕：「往後可能對於規管這些大廈的裝修、維修，每幢與每幢之間是否要有個基本最低距離，以及圍網是否應盡快完成圍網，不要讓它在現場維持這麼久。」
