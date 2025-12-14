宏福苑五級火災｜有宏福苑外傭災後被解僱 機構提供支援（湯偉圓報道）

【Now新聞台】宏福苑火災有死裡逃生的外傭事後失去工作，有機構向她們提供支援，包括派發物資以及安排臨時住宿地點等。

重看當日逃生的片段，此刻仍然心有餘悸。她在宏福苑工作近一年，遇上火災，帶同老人家及嬰兒倉皇逃難。事後僱主的家被燒毀，她亦失去工作。

菲律賓籍外傭Vame：「我能理解僱主的決定，因為他們的房子被燒掉了，但我盡力地照顧該名嬰兒，我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。我的僱主終止了我的合約，這對我而言很傷害。」

廣告 廣告

不少機構聯合起來支援這批受宏福苑火災影響的外傭，外勞事工中心接觸了約80人，向她們派發了約5000元緊急援助金。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕：「暫時我們為他們提供的有一些緊急物資，例如衞生用品、一些基本食物，亦有一些更換衣物等等。因為僱主都在找合適居所，所以工人亦與僱主分開住。如果他們需要臨時住宿，我們亦會提供臨時庇護中心。」

她又表示，不少外傭擔心僱主無能力繼續聘用她們，希望盡快找到長遠工作。

#要聞