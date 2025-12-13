宏福苑五級火災｜有議員倡須提供不同選項予居民 不論單位有否被大火波及

【Now新聞台】政府將收集受火災影響的宏福苑居民意見，處理他們長遠安置問題。有立法會議員認為，不論居民的單位有否被波及，都應一視同仁提供協助，並設不同選項供他們選擇。

立法會議員(九龍西)梁文廣：「有部分災民入住房協的接收項目，如果他認為這些項目是可以，因為這些項目是長期居住項目，不是一個臨時性質項目，是否可以容許他繼續住？簡單來說，當了是他新居所，可以長遠繼續，不論是租或買的方式處理都好，這個可讓住在這項目的居民一個選項。另外有一部分，可能是長者或是家庭環境沒那麼充裕，是否可以體恤安置形式容許他們公屋上樓。」

#要聞