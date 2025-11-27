宏福苑五級火災｜李家超：撥3億元成立援助基金 每戶派一萬元應急

【Now新聞台】行政長官李家超到大埔宏福苑火災現場視察，他指會撥3億元成立援助基金，協助受影響的居民，會向每戶派一萬元應急。

李家超在政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及特首辦主任葉文娟陪同下，在大埔宏福苑視察災情，聽取消防處處長楊恩健等人的匯報。一行人之後到屋苑的停車場頂層遠望火場，多名司局長亦在場。

楊恩健以屋苑平面圖向李家超講解搜救進度。

消防處處長楊恩健：「才可以攻入去。」

行政長官李家超：「所以我都很明白，大家都很有心，我們可以提供任何額外資源。」

李家超向消防員、警員及前線致謝，指民青局初步已物色近1千個青年宿舍或酒店單位，讓災民即時暫住至少一至兩星期，之後會主要以過渡性房屋及房協的專用安置屋邨，向他們提供約1800個單位暫住。

李家超：「我知道大家都對事件感到極度悲痛，我們正經驗這場集體的傷痛。在這個艱難的時刻，我們更需要堅強面對、共渡時艱。我亦希望社會各界將痛及關愛轉化為建設的力量，我們共同維持社會的正常運作，讓社會可以早日復原。」

他表示會即時向每戶災民派發1萬元應急補助金，解決他們的燃眉之急，政府亦會撥3億元成立援助基金援助災民，已設立戶口接受公眾捐贈。食環署會以特事特辦的形式處理死難者的殮葬安排，亦為事件舉辦悼念活動，政府主辦的慶祝活動會取消或延遲，官員亦會減少公開活動。政府正在草擬物資及支援清單，包括搜救及醫療物資，希望通過港澳辦及應急機制向內地單位尋求協助。

李家超又指，發展局已跟業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。

