宏福苑五級火災｜李家超：政府在新一屆立法會提議案支援災民及改革制度

【Now新聞台】行政長官李家超到情緒通熱線中心視察。他指關注災民及社會精神健康服務支援，又指政府會在新一屆立法會會議首日提出議案，支援災民及改革制度，呼籲市民周日立法會選舉投票。

李家超：「在立法會開第一個會議，政府會提出政府議案，與立法會商討怎樣支援災民和重建復常，所以我們會充分跟立法會合作去改革現有的制度。除了撥款以外、除了安排長遠住宿以外，我們更希望通過立法，改變很多現時制度上漏洞，把它堵塞。」

#要聞