宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火災｜東華三院指如有需要會以3D打印技術修復死者遺體(羅泳思報道)
【Now新聞台】宏福苑五級火造成逾150人罹難，東華三院稱，轄下三間殯儀館會為宏福苑五級火離世者家屬提供支援，如有需要會考慮以3D打印技術修復遺體。
過百人在無情大火中罹難，東華三院早前派員為家屬提供協助和哀傷輔導，而轄下的三間殯儀館，將為喪親家屬提供免費殯儀服務。
萬國殯儀館顧客服務主任吳煜平：「我們有專責同事會協助家屬處理先人身後事及解答他們的問題，讓他們不用那麼徬徨，而我們也幫家屬處理所需文件，不用他們到不同地方辦理。現時已經向105宗個案提供諮詢服務，當中約90宗已經申請我們的殯儀基金。」
東華三院行政總監蘇祐安提到，殯儀基金會撥出款項，承擔每宗個案上限8萬元，又稱會聯繫內地殯儀訓練學院協助修復遺體。
東華三院行政總監蘇祐安：「大家都知道是嚴重的火災，所以有遺體狀況不太理想或不太完整是可以預期的，有些家屬也問我們尋求這方面的協助，我們也正聯繫專業遺體復修師，看看如何可以幫助他們。我們也不排除若可以的話，我們可能引入內地3D打印技術幫忙，盡量希望令家人可以見到罹難者比較完整或最後安詳的狀況下下葬。」
他稱會與食環署配合，按照家屬意願處理殯葬流程。
#要聞
其他人也在看
特朗普稱允許英偉達(NVDA.US)向中國出售AI晶片H200 該股盤後漲2%
美國總統特朗普周一表示，美國將允許晶片龍頭英偉達(NVDA.US)在滿足一系列條件的情況下，向中國和其他地區的已批准客戶交付其人工智能晶片H200。英偉達盤後股價續漲2%。 特朗普在社交平台上發文稱，中國國家主席習近平對該提議做出「積極回應」。作為協議的一部分，英偉達所錄得的晶片銷售額25%將支付給美國政府，特朗普稱將「確保國家安全持續強勁」。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 15 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 天前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 1 天前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 23 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 18 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 22 小時前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 1 天前
61歲張家輝和關詠荷相戀超過30年，專注努力皆因太太的一句：你現在不行，不代表將來不行
日前張家輝迎來61歲生日，儘管沒有公開生日照，想必也是和深愛的太太關詠荷一同慶祝。數日前，二人在茶餐廳用餐時被網友遇見，甚至被邀請一同合照。這對親民的模範夫妻，婚後已經走過了22個年頭，一開始時不被看好的當家花旦配知名度不高的演員，到後來演員成了影帝，成為一段以堅定感情推翻雜音的愛情故事。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
朗尼：沙拿正在摧毀自己名聲
【Now Sports】前曼聯球星朗尼認為，日前公開發炮的利物浦射手沙拿，正在摧毀自己的名聲。利物浦射手沙拿（Mohamed Salah）連續3場被領隊史洛貶為後備，在上周六紅軍賽和列斯賽後，他終於按捺不住聲言被出賣，又謂有人不想他留在陣中，此說法予人感覺是衝著史洛而來，兩人關係破裂。朗尼認為，史洛不應在周二對國際米蘭的歐聯比賽，以至周六對白禮頓的英超比賽讓沙拿上陣：「史洛必須展示他的威信，叫他過去並說『你不會隨隊出征，你所說的不能接受』。」「他絕對是在摧毀自己在利物浦的名聲。」朗尼認為沙拿公開發言不妥，建議後者應該趁離隊代表埃及參戰非洲國家盃冷靜下來。now.com 體育 ・ 14 小時前
海倫暗示拒返曼聯：下季用意大利文受訪
【Now Sports】一句話，充份反映丹麥前鋒海倫在拿玻里很快樂，似暗示無意重返曼聯。海倫（Rasmus Højlund）在周日拿玻里對祖雲達斯終止之前個人8場球會入球荒，而且好事成雙，包辦球隊贏對手2:1的兩球。他賽後一句話可圈可點：「來季，我將會用意大利文接受訪問。」這名來自曼聯的借將，留在意大利發展的態度看來很堅決。「作為前鋒有時候不能入球，我嘗試用不同方式協助球隊，我知對教練而言，控球、推動球賽節奏，努力逼搶，以及保持戰鬥力的重要性。今夜我取得兩個入球，但這完全是隊友、教練和職員的功勞。」他特別提及教練團隊的幫忙：「我之前一直跑到後柱，但他們對我說前柱有空位。於是我更多在前柱攻擊並奏效，所以我很高興。」now.com 體育 ・ 17 小時前
洩密又殺人？美國防部長陷就職以來最大危機
英國《衛報》報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因多起爭議，正面臨他擔任防長以來最嚴重危機，包括對「運毒船」發動的攻擊行動，以及他使用未加密聊天軟體處理機密軍事情報，外界批評和要求他辭職的聲音不斷出現。 報導稱，這兩場危機讓這位前福克斯新聞主持人面臨多項指鉅亨網 ・ 20 小時前
Hermès提告LVMH「世紀詐騙」新進展！愛馬仕繼承人聲稱被騙140億，提告Bernard Arnault引發「豪門股份戰」
愛馬仕 Hermès 第五代繼承人 Nicolas Puech 被騙 140 億歐元 (約 $1,270 億港元) ，並於 5 月正式向巴黎法院提出民事訴訟，狀告 LVMH 集團主席 Bernard Arnault 引起全城熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
潤娥AAA典禮奪年度女演員獎、流利中文感言引全場暴動！粉黑公主Look＋珠寶搭配精準到位
發表感言時，她先以韓文致謝，下一秒直接切換中文：「謝謝大家喜歡我，喜歡我的電視劇，也喜歡我的作品，請大家繼續關注我。」全場尖叫直接破表！十級中文實力真的不是開玩笑，無論是不是粉絲都完全被她拿捏。在紅毯風格上、潤娥這次把「精緻又大氣」四個字穿在身上。她身著...styletc ・ 14 小時前