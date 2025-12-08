宏福苑五級火災｜東華三院指如有需要會以3D打印技術修復死者遺體(羅泳思報道)

【Now新聞台】宏福苑五級火造成逾150人罹難，東華三院稱，轄下三間殯儀館會為宏福苑五級火離世者家屬提供支援，如有需要會考慮以3D打印技術修復遺體。

過百人在無情大火中罹難，東華三院早前派員為家屬提供協助和哀傷輔導，而轄下的三間殯儀館，將為喪親家屬提供免費殯儀服務。

萬國殯儀館顧客服務主任吳煜平：「我們有專責同事會協助家屬處理先人身後事及解答他們的問題，讓他們不用那麼徬徨，而我們也幫家屬處理所需文件，不用他們到不同地方辦理。現時已經向105宗個案提供諮詢服務，當中約90宗已經申請我們的殯儀基金。」

東華三院行政總監蘇祐安提到，殯儀基金會撥出款項，承擔每宗個案上限8萬元，又稱會聯繫內地殯儀訓練學院協助修復遺體。

東華三院行政總監蘇祐安：「大家都知道是嚴重的火災，所以有遺體狀況不太理想或不太完整是可以預期的，有些家屬也問我們尋求這方面的協助，我們也正聯繫專業遺體復修師，看看如何可以幫助他們。我們也不排除若可以的話，我們可能引入內地3D打印技術幫忙，盡量希望令家人可以見到罹難者比較完整或最後安詳的狀況下下葬。」

他稱會與食環署配合，按照家屬意願處理殯葬流程。

