宏福苑五級火災｜柴灣峰華邨棚網生產商聲稱檢測報告合格 北京檢測機構：沒發出相關報告(楊佩詩報道)

【Now新聞台】大埔宏福苑大火，令全城關注棚網安全問題。有使用同一生產商棚網的屋苑近日貼出北京的檢測報告，稱檢測安全，但檢測機構就否認相關報告是由他們發出。

正進行大維修的柴灣峰華邨使用的棚網與大埔宏福苑一樣，都是來自的山東生產商。工程承建商文源建築日前貼出一份年初進行的棚網檢驗報告自證清白，測試範圍包括強度、阻燃性等全部都合格。而使用同一山東生產棚網的長沙灣怡閣苑亦有貼出檢驗報告。

兩份報告均由北京國家勞動保護用品質量監督檢驗中心發出。本台記者帶著其中一份報告到北京的檢驗中心查詢，職員指報告不是他們發出。

廣告 廣告

檢測中心職員：「我們改了(名字)，改成國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心(北京)，名稱也不對，確實名稱不對。然後這個報告的編號也不對，2025年我們沒有出過這個編號的報告。」

職員又向我們展示真報告的格式，對比後發現，怡閣苑及峰華邨的報告連字眼都不對辦。

檢測中心職員：「這種形式的好幾年前出過，但是現在沒有了，現在是『發證安檢』，你看，報告的形式，現在報告是這種形式，他可能的意思是許可證檢驗，這個類別也不對，整個報告的內容完全不符合我們的形式。」

本台再到峰華邨的承建商文源建築查詢有關報告，公司職員沒有回應。

記者：「說你們的棚網報告懷疑是假，請問有甚麼回應？」

文源建築職員：「負責人不在。」

據了解，峰華邨管理處已聘用獨立認可的檢測中心檢驗棚網阻燃效能，期間邀請居民到場見證採樣過程及即場測試棚網是否燒得著，並在屋邨內檢取了24個樣本，最快周五有結果。

#要聞