宏福苑五級火災｜梁文廣倡政府代繳樓價差額 助居民盡快上樓

【Now新聞台】政府正諮詢宏福苑居民長遠安置方案，身兼房委會委員的立法會議員梁文廣提議增加房屋選項，供受影響居民盡快上樓。

梁文廣提議三個其他方案，包括可以有條件讓有經濟需要的居民選住公屋。至於政府收購業權但不足以購買其他面積相約的單位，建議由政府暫代繳樓價差額，上限為150萬元，又或者提供彈性居屋折扣，例如5折或3折。其中第二及第三方案，待業戶轉售單位時才歸還差額或補價予政府。

他認為還款措施能平衡居民住屋需要及有效運用公帑。

立法會議員(九龍西)梁文廣：「市面上有大眾市民覺得會否太過慷慨，政府運用公帑上會否太『鬆手』。如果未來這些單位，面對政府的協助是寬鬆的協助，令他可以找到一個單位長遠居住。若然他真的要轉售，樓價有機會上升，獲利時，這些差額或補價是需要交還給政府，某程度上可令到運用公帑的原則可以平衡。」

#要聞