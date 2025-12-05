精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指，有120多位公務員是大埔宏福苑居民，另有四位公務員於大火中罹難。
楊何蓓茵向全體公務員發信，指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制，齊集六千名公務員，參與多項應急支援行動，包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品，感謝他們的付出，又呼籲他們積極投票，讓新一屆立法會議員上任後，更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。
宏福苑五級火災｜只有一幢火警鐘曾鳴響 居民指導致未能及時逃生
【Now新聞台】大埔宏福苑大火造成159人死亡，有居民認為火警鐘失靈導致街坊未能及時逃生。承接宏福苑消防工程多年的宏泰消防工程向本台表示，今年三月為宏福苑年檢時，消防設備沒有大問題，強調早前6名消防裝置承辦商人士被捕，並非該公司員工。宏福苑五級火期間，8幢大樓中只有宏新閣火警鐘曾經鳴響，消防處仍在調查其餘7幢大廈的情況。有逃出生天的居民認為，火警鐘失靈，令到很多人錯失逃生機會。宏盛閣居民林先生：「我見到搭棚工人在升降機口，他說不關你事、旁邊火燭，我一到樓下已經燒到我第七座，從第六座燒到第七座，我也不能回去。(剛才你說火警鐘沒有響。)沒有，由頭到尾都沒響過。(覺得會否因此降低居民戒心？)根本就是很多人死於警鐘，老人家住30樓怎樣走下來。」翻查宏福苑業主立案法團的文件，今年9月管理處曾報告每座需修葺或更換的消防設施項目，包括消防警鐘、喉轆組件等，宏泰消防工程以約14萬元投得項目，報價是4間承建商中最低。本台向業主立案法團主席徐滿柑查詢，他表示不清楚該次的消防執修工程是否已經完成。宏泰消防工程連續九年獲聘負責宏福苑的消防工程項目。本台到該公司位於屯門的辦公室查詢，公司代表提到，三月為屋苑進行now.com 新聞 ・ 1 天前
政府寬免宏福苑受影響居民24/25年度稅款餘額 收到外界捐款達21億元
政府就大埔宏福苑火災成立的三個工作組——調查及規管工作組、緊急支援及募捐工作組，以及應急住宿安排工作組持續跟進火災的調查事宜，截至昨日(3日)中午12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達21億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為24億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。AASTOCKS ・ 1 天前
政府提高宏福苑居民生活津貼至10萬 至今收外界捐款達25億
政府發言人表示，截至昨日(4日)中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達25億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為28億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。AASTOCKS ・ 11 小時前
宏福苑五級火災｜工程師：要待調查報告出爐 才能釐清為何只有一幢大廈有響火警鐘
【Now新聞台】本身是消防處消防安全審核委員會委員的工程師李定強表示，部分屋苑會設中央系統監察，業主或業主立案法團可按需要同時委託不同的消防裝置承辦商進行年檢，強調需要待調查報告出爐，才能釐清為何宏福苑大火時只有一幢大廈有響火警鐘。香港工程師學會消防分部事務委員李定強：「要等調查報告看看會否調查到為何七幢不著火警鐘，只有一幢，但正常情況下應該比較罕見。消防裝置承辦商的責任完成後，當刻幫業主，若沒有問題就報消防裝置及設備證書，在14日內給消防處報稱所有資料後，之前的消防裝置承辦商就已經完成責任。業主做其他裝修工程也好，做其他檢測，業主當然可以聘請另一位消防承辦商。」宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
李強：倡把城市更新、消除安全隱患及穩樓市等工作結合起來
國務院總理李強在主持國務院專題學習時表示，新型城鎮化是擴大內需和促進產業升級、做強國內大循環的重要載體。近年各地區各部門深入實施新型城鎮化戰略，推動新型城鎮化取得重要進展。展望「十五五」時期，新型城鎮化發展空間仍然很大。內地城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段，人口結構、城鎮體系及城鄉格局等都在發生深刻變化，人工智能等新技術的應用也對城市發展及治理帶來新的機遇和挑戰。 李強強調，要因地制宜實施好新型城鎮化規劃，堅持以規劃為引領，進一步優化「人、產、城」佈局，並根據不同城市的情況實施分類指導。要科學有序推進農業轉移人口市民化，採取更有力度及更具針對性的舉措，解決好農業轉移人口的就業、社保、安居及子女教育等問題。 同時，要深入實施城市更新行動，把城市更新、消除安全隱患及穩樓市等工作結合起來，扎實推進好房子建設和房地產高質量發展。要著力破解城鄉二元結構，推動城鄉要素雙向流動，加強城鄉基礎設施聯通及產業對接，推進基本公共服務均等化，促進城鄉融合發展。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑災民重置家園 22億夠唔夠原地重建？
宏福苑災民現時獲安置到過渡性房屋、房協單位或酒店暫住，長遠而言的居住安排，是一個必須考思的課題。有工程師表示，宏福苑即使結構安全，但維修費用不菲，全幢拆卸會更符合成本效益。亦有網民集思廣益，提出原地重建、收購項目等不同方案。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
