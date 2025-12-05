宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難

【Now新聞台】大埔宏福苑大火造成159人死亡，有居民認為火警鐘失靈導致街坊未能及時逃生。承接宏福苑消防工程多年的宏泰消防工程向本台表示，今年三月為宏福苑年檢時，消防設備沒有大問題，強調早前6名消防裝置承辦商人士被捕，並非該公司員工。宏福苑五級火期間，8幢大樓中只有宏新閣火警鐘曾經鳴響，消防處仍在調查其餘7幢大廈的情況。有逃出生天的居民認為，火警鐘失靈，令到很多人錯失逃生機會。宏盛閣居民林先生：「我見到搭棚工人在升降機口，他說不關你事、旁邊火燭，我一到樓下已經燒到我第七座，從第六座燒到第七座，我也不能回去。(剛才你說火警鐘沒有響。)沒有，由頭到尾都沒響過。(覺得會否因此降低居民戒心？)根本就是很多人死於警鐘，老人家住30樓怎樣走下來。」翻查宏福苑業主立案法團的文件，今年9月管理處曾報告每座需修葺或更換的消防設施項目，包括消防警鐘、喉轆組件等，宏泰消防工程以約14萬元投得項目，報價是4間承建商中最低。本台向業主立案法團主席徐滿柑查詢，他表示不清楚該次的消防執修工程是否已經完成。宏泰消防工程連續九年獲聘負責宏福苑的消防工程項目。本台到該公司位於屯門的辦公室查詢，公司代表提到，三月為屋苑進行

