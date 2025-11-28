宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
宏福苑五級火災｜死亡人數增至128人 200人情況未明 當局不排除發現更多燒焦遺體(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成至少128人死亡、79人受傷，仍有200人情況未明。當局指，不排除會發現更多燒焦遺體。
大火燃燒超過43小時，到周五早上10時18分完成滅火及搜救工作。事件至今造成至少128人死亡，當中16人遺體被燒焦。
保安局局長鄧炳強：「有39名已確認身份，餘下遺體約一半在單位內發現，相信稍後時間可以辨認到身份，另外餘下40多具遺體可能要些時間才能確認身份。大約仍有200名人士情況是未明，我們不排除稍後當警方進入作詳細調查及搜證時，有機會另外再發現燒焦遺體。」
警方設立傷者查詢熱線1878999，市民懷疑有親友失聯，可以致電了解。
當局亦在大埔廣福社區會堂設立辨認處，協助失聯者家屬經相片初步辨認身份。
署理警務處處長簡啟恩：「警方也會使用重大事件調查及災難此系統，將失蹤者以及災難中傷者的資料輸入到系統當中，透過自動校對功能識別傷亡者人士的身份，以加快協助公眾人士對失蹤者的查詢。」
消防形容今次救火非常困難，火勢猛烈，蔓延異常迅速，高層棚架不斷墜落堵塞出入口，樓宇空間狹窄，火場氣溫高達500度，消防難以推進至較高樓層。
