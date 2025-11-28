宏福苑五級火災｜死傷者家屬繼續到社區會堂認領遺物

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 大埔宏福苑在週三（ 26 日）下午發生五級火警，造成 75 人死亡，當中包括一名消防員，另有多人受傷。火警發生後，不少居民前往設立在馮梁結中學的臨時庇護中心領取物資及尋求協助。有災民反映政府在災後安排上出現混亂，特別是關於援助金領取及物資分配的問題。有現場義工則稱，附近一帶物資已經堆積如山、應有盡有，呼籲外界毋需再捐獻物資。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周五（28日）早上 6 時已造成 94 死 76 傷，包括有消防員殉職，至少 279 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國金屬棚架市場達2000億 正面對產能過剩與冒牌鋼行業亂象
大埔宏福苑五級火，起火原因與背後承建問題，有待警方與廉署查出真相，然而在消防人員仍在竭力搜救、案件真相尚在調查階段之際，政務司司長陳國基已表明商討如何推進金屬棚架取代竹棚架，與內地博主「牛彈琴」歸究於竹棚的「風向」幾乎一致。從財經角度看，中國金屬棚架市場龐大，現有多達上萬間企業分食這塊建房「肥肉」，但由於近年產能急劇擴張，現正面對業內淘汰潮Yahoo財經 ・ 37 分鐘前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 2 小時前
何永賢：安排受火災影響居民入住北區及元朗區過渡性房屋
房屋局局長何永賢表示，大埔宏福苑五級火影響大批住戶，房屋局過渡性房屋專責小組與各過渡性房屋項目的營運機構盤點目前可供入住的單位數目後，統計出合共30個項目有超過1,400個單位可供有需要居民入住，連同房協的專用安置屋邨，初步可提供近1,800個單位。AASTOCKS ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
今年四棚架起火 工權會關注
工業傷亡權益會就宏福苑棚架大火釀多人死傷深表難過，向死者家屬及傷者致以慰問，又提到今年已經發生4宗涉及棚架和圍網的火警，關注起火原因及保護網是否能阻燃，該會幹事已到醫院向傷者了解，並向死者家屬提供適切協助。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 7 小時前
太平香港：全力以赴做好大埔火災保險理賠 幫助受影響居民渡過難關
中國太平(00966.HK)官網表示，針對大埔宏福苑火災事故保險情況，據了解，中國太平保險(香港)有限公司承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築雇員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。 太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，與社會同心同行，盡最大努力協助受影響居民渡過難關。 太平香港對大埔宏福苑大火中不幸罹難的市民、英勇殉職的消防員致以深切哀悼，並向罹難者家屬、受傷、受影響居民表示誠摯問候。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
勞工處展開為期兩周全港特別執法行動 巡查維修工程地盤防火設施等
勞工處發言人表示，對於大埔宏福苑五級火警導致多人傷亡，勞工處將於今日(28日)起展開為期兩周的全港性特別執法行動，巡查架設有大型棚架的樓宇維修工程地盤的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚架上的棚網符合阻燃性的認可標準。同時配合屋宇署巡查正進行外牆大維修而有架設大型竹棚架的樓宇，確保設置棚架上的棚網符合相關工作守則及指引的要求。AASTOCKS ・ 3 小時前
滙豐與恒生聯合捐款3,000萬元 支援宏福苑受災人士
滙豐及恒生(0011.HK)聯合宣布，捐出3,000萬元，用於支援近日大埔宏福苑火災中受影響的家庭及個人的災後救援和重建工作。 滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，為是次受災人士深感難過並致以深切慰問，亦衷心感謝所有前線救援服務人員，包括一眾捨己為人的消防員。AASTOCKS ・ 3 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 22 小時前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜精神科醫生、心理學家 11.29 義助 免費提供心理創傷疏導（附報名連結）｜Yahoo活動街
一場無情的大埔宏福苑五級火，吞噬了無數家園，造成至少逾 50 人死亡，包括消防員殉職。目前仍有逾 250 人失聯，為香港社會帶來了極為沉重和廣泛的情緒創傷。這場波及多座樓宇的災難，不僅讓痛失至親的受災居民深陷哀慟，也讓被電視直播、網上畫面而受困擾的公眾承受著巨大的集體哀傷與無助。Yahoo 活動街 ・ 18 小時前
地盤圍網需符合三大阻燃標準 中、美、英哪個最安全？
宏福苑火警後，本港棚網阻燃制度受關注。中、美、英三大標準阻燃時間差異大，美國要求2秒內自滅，中國為4秒，英國分三級。制度是否足夠？Yahoo 地產 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」
大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。am730 ・ 1 天前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 23 小時前