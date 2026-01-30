宏福苑五級火災｜死因庭完成115宗死亡證申請個案

【Now新聞台】宏福苑火災造成168人罹難，司法機構優先處理相關個案的法律程序，其中死因庭完成115宗死亡證申請。

截至本月20日，土地審裁處完成一宗涉及宏福苑解散管理委員會及委任管理人案件，而遺產承辦處則接獲8宗授予書申請，其中7宗已經完成。至於死因庭就事故的死亡個案所簽發屍體剖驗，免將屍體剖驗命令及埋葬或火葬命令，接獲168宗案件，全數已經處理。

死因庭同時接獲116宗死亡證申請，只有一宗仍未完成；各級法院共有15宗涉及豁免或寬減費用申請。

