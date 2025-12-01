宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火災｜死者增至151人 家屬已辨認104具遺體(羅家晴報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，警方在宏昌閣再發現遺體，死亡人數增至151人，而12名受傷消防員已出院。
災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣，約中午時分，五至六名辨認組成員抬出遺體。
七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣五座的搜索行動，現時繼續宏新閣及宏昌閣的搜索。
警方稱，已經完成宏新閣四分三搜索，未發現遺體，宏昌閣則完成了四分一搜索工作，發現八具遺體，當中三具是消防較早前已經找到。
警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「為何這麼多(遺體)呢？大家都知道宏昌閣是第一棟大樓起火，亦都是較遲熄滅的，所以入面的環境是非常之惡劣、滿目瘡痍。希望找到死者，或是能夠辨認到他們的一些物品，或是線索。」
警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢：「仍有30多位市民我們未能聯絡上，不過警方、辨認組同事是仍用最大努力在上址進行搜索工作，因為有些遺體變成灰燼，所以我們不排除最後未必能夠將所有失聯人士帶出來。」
警方指，災難遇害者辨認組會盡力辨認死者物品，期望三星期內完成工作，現時死者家屬已經辨認了104具遺體，尚有39具遺體未辨認。
勞工處則稱，根據初步調查，有五名工程承建商工人遇難，處方表示全港承建商必須切實留意工地火患風險，加強棚架防火安全，嚴禁於工地範圍內吸煙。
警方又安排遇難者家屬在宏福苑附近路祭，現場設有多張桌子，擺放死者遺照和香燭祭品，約十多名家屬上香拜祭，部分人神情哀傷；而在附近的廣褔休憩處繼續有市民獻花。
