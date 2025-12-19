宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪喪禮 官員市民到場致意

【Now新聞台】消防處為宏福苑火災中殉職的消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。

喪禮早上9時開始，先由各界參與悼念儀式，之後舉行官方儀式，會在靈柩蓋上區旗及辭靈。

行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、警務處處長周一鳴等多名司局長及官員到場致意。

喪禮後，靈車隊伍會前往大埔宏福苑舉行路祭，之後會到何偉豪生前駐守的沙田消防局，消防處處長楊恩健會帶領消防人員列隊致最後敬禮，隨後安葬於浩園。

有市民到殯儀館外的公眾致敬區致意。

何先生：「英雄不朽，我本人衷心致敬。(殉職消防員)他們每一位都是用生命拯救生命，我認為他們是相當之偉大，衷心祝福他們。香港很多市民都因為這次受到感動，希望這些事情不再發生。」

張小姐：「希望他的家人早點釋懷，他去到另一個地方，得到平安快樂，希望所有消防員都平安歸家，安安全全回家。」

