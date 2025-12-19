宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮

【Now新聞台】消防處為宏福苑火災中殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。

消防處追授何偉豪為消防隊目。殯儀館外設公眾致敬區，喪禮早上9時開始，先由各界參與悼念儀式，之後舉行官方儀式，會在靈柩蓋上區旗及辭靈。

喪禮後，靈車隊伍會前往大埔宏福苑舉行路祭，之後會到何偉豪生前駐守的沙田消防局。消防處處長楊恩健會帶領消防人員列隊致最後敬禮，隨後安葬於浩園。

