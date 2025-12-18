宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪設靈 李家超梁振英等到場致意(高詩敏報道)

【Now新聞台】在宏福苑火災殉職的消防員何偉豪，在紅磡世界殯儀館設靈。

靈堂中央掛上何偉豪穿上消防制服的遺照，橫匾寫上「浩氣長存」，靈堂內外擺放各界致送的花牌。

入夜之後陸續有官員到來致意，行政長官李家超、全國政協副主席梁振英伉儷、前行政長官曾蔭權、政務司司長陳國基、副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業、消防處處長楊恩健等。

殯儀館外亦不斷有市民以及何偉豪同袍排隊入靈堂致意。

37歲的何偉豪上月26日在宏福苑五級火殉職，獲追授為消防隊目，當局周五會為他舉行最高榮譽喪禮，靈車離開殯儀館後，駛至宏福苑及其生前駐守的沙田消防局作最後敬禮，隨後安葬於浩園。

