宏福苑五級火災｜殯儀館邀台灣遺體修復師 免費提供修復服務 讓家屬好好告別（陳佩彤報道）

【Now新聞台】宏福苑大火，不少遺體被燒至損毀，有殯儀館邀請來自台灣的遺體修復師為家屬免費提供修復服務，讓他們好好告別先人。

台灣遺體修復師：「它是人造骷髏頭，我們依照亡者形狀，用這個雕塑材料把他雕出來。」

來自台灣的郭璋成是一名遺體修復師，過去曾多次處理空難等大型事故的遺體修復工作，宏福苑大火發生後受殯儀館邀請，與團隊一共六人專程到港協助。修復所需時間視乎遺體損毀程度，由輕度至嚴重需時一至三天，可以還原七至八成以上。

台灣遺體修復師郭璋成：「比如像在起火點比較近一點，可能遺體狀況都不是很好，甚至他會碳化，如果遠一點的話，可能他會承受高壓的影響，整個身體皮層會硬掉，而且他的肌肉層會有一點纖維化。前面的協商是很重要的，因為第一個我們沒有看過亡者，你要家屬讓我們確認，當然我們也是看照片的。」

他又指，台灣早在八年前已有3D打印修復遺體，不過認為人手修復較為優勝。

郭璋成：「如果這個頭顱是爆開的，3D列印公司只有那一張照片蓋上去而已，他這張殘缺不全的頭顱是不處理的，他是用一張臉皮蓋上去。你不處理他的遺體，等如沒有做修復。」

團隊指每具遺體難以一日內完成修復，所以每日會設定完成目標，首要原則是確保遺體不會腐爛。

殯儀館過去一個月有舉辦不同公眾悼念活動，希望讓大眾好好釋懷，透過提供遺體修復服務，讓家屬好好告別先人。

九龍殯儀館館長江龍章：「其實很多時殯儀的儀式不是為了那一個儀式的真實性，而是因為透過那個儀式感而導致你有一個時間去沉澱，以及宣洩你的情緒。」

郭璋成：「一個修復裡面其實有兩個重點，第一個你讓家屬可以在人生最後一個階段裡好好的告別亡者，第二個家屬其實他心裡面有種撫慰功能，我也相信每一個人不應該這樣離開人世間，也不應用這樣方式向家人做告別。」

