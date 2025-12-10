宏福苑五級火災｜民建聯促容許災民賣業權予房委會後自行置業

【Now新聞台】大埔宏福苑援助基金籌得約34億元，政府表示會向每戶受影響業主發放十萬元特別補助。民建聯則約見財政司副司長黃偉綸，就安置大埔宏福苑災民提出建議。

主席陳克勤指，在會上向政府提出五個安置計劃，包括居民將業權賣給房委會後自行置業、居屋換居屋、遷往公屋等，亦建議重建宏福苑，可以考慮的選址包括宏福苑原址、廣福公園、富蝶邨公屋第三期以及富善邨對出的建築學院訓練場。

陳克勤表示可以用基金款項支援重建工作，若不足再考慮募捐或以公帑支援等，又認為安排過渡性房屋或公屋等給受影響居民住，不會對正在輪候的市民造成不公。

廣告 廣告

民建聯主席陳克勤：「公帑的運用亦要得宜，所以我們自己認為，在一些重建工作上，其實最重要是先用現時政府成立的支援基金，先用捐款，有需要的話，再考慮向社會募捐或者用公帑補貼。1900戶當中，不一定全部都要上公屋或者換居屋，所以很多不同方案是可以給他們去選擇。」

#要聞