宏福苑五級火災｜民青局：留意到有人利用假災民登記表騙個人資料 提醒市民防範警惕（李昌峻報道）

【Now新聞台】民青局稱已向大部分住戶派發1萬元應急補助金，對於有業主重複申請，民青局稱會跟進追討，強調不會阻礙受影響住戶領取。

大埔宏福苑火災各方提供支援，民政及青年事務局副局長梁宏正稱首要工作是安頓居民，安排短期至長期免租住宿，又設立「一戶一社工」機制照顧居民需要。

截至周日晚上，超過1900戶住戶申請1萬元應急補助金，當局已向1760戶派發，梁宏正強調目標是幫助受火災影響的住戶。

民政及青年事務局副局長梁宏正：「租客是可以，也應該是住客去申請，如果有任何重複個案，我們會跟進。不過這個一定不會阻礙真正受影響的住戶領取1萬元應急錢，我們見到個別重複個案，這個我們會跟進。(假設業主已經領取，你們會如何都先向住戶派發？再追回業主還是如何處理？)是，你說得沒錯。」

當局本周亦會向每戶派發5萬元生活津貼，以及向死者家屬發放20萬元慰問金，「一戶一社工」會協助居民填表領取，梁宏正呼籲居民致電182183登記。

梁宏正在本台節目《時事全方位》上稱，留意到有假冒義工的騙案。

梁宏正：「留意到用虛假的大埔宏福苑災民登記表騙取個人資料、銀行及信用卡，我在此也順帶提醒市民要提高警惕，尤其是在這些時間，千萬不要向一些背景未明的人透露個人資料。」

而當局找到約3000個過渡性房屋、房協單位、青年宿舍及酒店單位，超過2100名居民入住，目前仍有兩個臨時庇護中心開放，約40人入住，會向他們提供資訊，協助他們搬到適切應急居所。

#要聞