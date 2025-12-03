宏福苑五級火災｜民青局：1921戶已獲發1萬元應急錢 援助基金已獲捐23億元

【Now新聞台】截至周二，宏福苑1921戶居民已獲當局派發1萬元應急錢。民青局副局長梁宏正指，政府的援助基金會長期支援受影響住戶。

梁宏正聯同民政事務總署署長杜潔麗出席一個電台節目時指，超過1930戶居民透過補助金派發站登記1萬元應急錢，當中1921戶已領取。而受火災影響的家庭同時可獲發5萬元生活津貼，104宗申請已透過「一戶一社工」派發，會盡快處理所有個案。

他又指，政府成立的援助基金連同捐助的總額達23億元，將因應不同人士需要，發放相應補助金。

