宏福苑五級火災｜消防處特刊悼念殉職消防員何偉豪

【Now新聞台】消防處刊物《守護同行》出版特刊，悼念宏福苑大火殉職消防員何偉豪。

特刊記錄了何偉豪當日的行動及其在消防的工作等，在同事記憶中他認真拼搏、樂於助人；又刊登了家人寫給他的信，其未婚妻形容他是最善良、最單純的人，成為他的未婚妻是一生的光榮，而其兄則承諾會照顧好父母及弟弟。消防處處長楊恩健向其家人致深切慰問。

特刊亦展示了他與同袍的合照、隊友所寫的留言，以及市民的感謝卡。電子版特刊已上載消防處網站。

#要聞