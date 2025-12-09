宏福苑五級火災｜消防裝置承辦商：未經訓練物管人員不能操作警鐘開關(江瓔庭報道)

【Now新聞台】宏福苑大火中，消防初步調查指8幢大廈中有7幢的火警鐘均無響，究竟火警鐘一般是如何運作、誰可以控制開關？

一場火災敲響了不少疑問，居民最想知道的是當時警鐘究竟有沒有響起？

根據消防處初步調查，只有宏新閣的警鐘在火警發生期間曾經鳴響，全部大廈的火警警報系統也不是處於有效操作狀態。

有註冊消防裝置承辦商指，大型屋苑的消防控制室一般會設於各幢大廈，全部獨立運作及管理，警報系統即使出現電力短路，後備電源的續航能力理應足夠警示居民疏散。

註冊消防裝置承辦商董事總經理程志銘：「一般停止這個系統，可以是消防控制箱損壞、消防配件損壞，甚至電力斷路，另外是人手操作，將警鐘隔離。電源損壞應該還有後備供電，除非兩樣同時壞，後備電源可支撐30分鐘。」

程志銘表示，除了承辦商或曾受訓的物業管理人員可以進入消防控制室外，一般工人或市民都不能操作警鐘的開關。

程志銘：「以保養去計，最少兩個人去做，一個人負責在消防控制箱監察，另一個人員則負責測試消防設備及物品。如果他不是受過訓練，不應該觸碰消防系統，因為要交由消防承辦商去做。」

警方至今拘捕6人，涉嫌在宏福苑大維修期間向消防作出虛假陳述，訛稱工程進行時不會關警鐘。本身是大律師的立法會議員容海恩指，影響居民逃生的行為相當嚴重，有機會構成誤殺罪。

立法會議員(選舉委員會)容海恩：「原本已給機會你解釋，沒有關掉(警鐘)，最後被人發現造假，我認為是非常嚴重的行為，等同誤殺，甚至形同謀殺。我相信在法庭上，法官會視乎是否有合適的抗辯理由，有沒有一個基礎可予信納，(警鐘)原本是關了，但不知為甚麼後來開了，或是開了(警鐘)，然後又再關掉。」

她又促請執法部門調查時以市民生命安全為首位，抽出工程界的害群之馬，杜絕事情再發生。

#要聞