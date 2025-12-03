宏福苑五級火災｜涉假扮災民騙逾2.5萬元捐款 32歲男廚師被捕

【Now新聞台】警方指，近日有詐騙集團冒充特區政府向市民發送虛假的捐款確認通知短訊，誘使手機用戶提供個人資料，呼籲市民提高警覺，另外警方拘捕了一名32歲男廚師，涉嫌假扮宏福苑災民，騙走四名市民共25500元。

警務處處長周一鳴：「在此譴責一些利用市民的善心，嘗試作出欺詐行為的騙徒，這些行為絕對是天理不容，我們警隊一定會盡我們能力，將他們抽出來。」

警務處網罪科高級警司李經晞：「我們明白在這麼艱難的時間，有很多市民想用不同的方法幫助不同受影響的家庭，警方都想藉這機會提醒市民，網絡上充斥著很多假的資訊，特區政府絕對不會透過這類短訊要求市民提供個人敏感資料，或進行轉款，市民如果接獲類似的來訊，必定要提高警覺。」

#要聞