大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火災｜災民憶述逃生經過難忘未能救出鄰居 籲倖存者努力活下去（鄔卓然報道）
【Now新聞台】一名大埔宏福苑災民憶述逃生經過，指當日無警鐘響聲，最難釋懷的是未能救到一名曾求救的婆婆，希望火災起因盡快水落石出，呼籲居民無論如何都要努力生活下去。
宏福苑居民William：「我是想至未解封時，我都想偷偷進來看，想看看我曾經在生命中覺得重要的東西是否還在。」
William出院翌日首次重返宏福苑現場，他憶述逃生經過，指當日下午3時收到太太電話才知道火警，但未知事態嚴重。
William：「我沒有聽到警鐘以及家中沒有煙，亦沒有聲音的，我沒留意到外面很嘈，所以我慢慢換好衣物便打開門走，當我打開門時，煙是臨面以來，眼前一黑便開始黑，已在咳嗽。」
他立即關門再通知太太。
William錄音：「現時黑漆漆，整間屋都是煙，惟有等消防員救。」
William太太錄音：「你出來了一定要第一時間通知我。」
William錄音：「你冷靜點，你這麼緊張如何救我。」
William聽到呼叫聲，令他再次開門。
William：「當我第二次打開門，我真真正正去觀察環境，是黑得甚麼都看不見，眼淚不停流出，喉嚨開始很乾，呼吸困難。我打開手機的燈，發覺我只看到燈，照不到自己，然後聽到有叫聲，我便不停用叫聲回應。幸好很快便找到他們，拉了他們入屋。」
由於鄰居家已不安全，William接了他們入屋等待救援，見到火災急速惡化，他拜託朋友日後幫忙照顧家人。
William：「我認為安全的地方，窗戶都好像快要爆，那刻是我第一次覺得死亡是跟我有關係。」
到下午5時許，消防員開始拯救他們，雲梯每次只能救一人，他選擇做最後走的一個，獲救後他最難釋懷的，是他曾經聽到有婆婆及家傭呼叫，但之後沒了聲音，亦找不到她們，很希望得到她們的消息。
William：「如果一直都沒有，我想這件事會圍繞著我一世。生死都叫有個答案，失聯是一個甚麼答案？每見到有人說我是英雄，我的心會痛，因為我認為還有名婆婆我未救到她，我不應該在如何艱難的時候說我是英雄，是很諷刺、很羞恥的一件事，但是看見其他人這樣說，我是很內疚。」
William所住的是宏昌閣2樓，亦即最先起火的一座。
William：「工程有沒有問題？火種到底在哪兒？還宏福苑的居民一個公道。你給我一個願望，就是還我一個家。你問我想要甚麼？還我一個家，你問我需要甚麼？還我一個家。宏福苑的居民，無論你現在時在不在，你的家人在不在都好，努力生活下去。」
