宏福苑五級火災｜災民每戶生活津貼增至10萬(高詩敏報道)

【Now新聞台】無受大火波及的宏志閣居民繼續返回住所執拾個人物品。民青局局長麥美娟宣布，向宏福苑災民提供的每戶生活津貼，會由5萬元增加至10萬。

宏福苑五級火災．不斷更新

大批身穿全套保護衣的災難遇害辨認組人員，再到宏福苑搜證。

無被大火波及，宏志閣居民繼續可返回住所取回個人物品，政府應急隊人員在場協助，亦有的士車隊義載居民。有市民帶同白色鮮花到場。

政府宣布向宏福苑災民每戶發放的生活津貼，由5萬元的增加至10萬元。

廣告 廣告

民政及青年事務局局長麥美娟：「我們已為300多戶提供了5萬元生活津貼，大家放心，因為我們已有他們的資料，我們馬上會把新增加的5萬元入到他們的戶口，而仍未領取生活津貼的家庭我們會一次過發放10萬元生活津貼。」

麥美娟到啟德青年驛站了解，她指已有526戶居民入住當局安排的青年宿舍以及酒店，政府會研究解決居民的長遠住屋問題。

麥美娟：「特首已指示財政司副司長，他領導的小組去研究居民長期的住屋以及居住的問題。在此可以請居民放心，因為我們是很明白大家的需要，正如我們都多次強調，我們承諾我們是會長期持續陪著各位居民，我們大家一起克服不同的挑戰，令大家可以從新過新的生活。」

而政府成立的大埔宏福苑援助基金已籌得25億，加上政府注資的3億，合共已有28億。麥美娟呼籲市民留下單據，當局正進行文書工作，會為捐款的市民提供免稅收據。

#要聞