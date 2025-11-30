宏福苑五級火災｜災難辨認組搜索多18具遺體增至146死 40多人仍失聯(江瓔庭報道)

【Now新聞台】宏福苑五級火災救熄後，災難遇害者辨認組繼續搜索，發現多18具遺體，死亡人數增至146人，及79人傷，仍然有40多人失聯。

災難遇害者辨認組展開第二日的搜索行動，宏福苑對出的籃球場設置了多個寫上「廣東應急」的帳篷，成員互相幫助，穿上保護衣等裝備，逐一進入災情較嚴重的宏泰閣，而第二批成員隨後陸續抵達宏盛閣，消防則在災場架起水喉，繼續射水降溫。

早上大約10時45分，首具遺體以屍袋包裹由四至五人的小隊運送離開，之後不斷有發現。而中午過後，繼續有多具遺體被抬出，又上到各樓層蒐證。

廣告 廣告

警方指第二日搜索的包括宏盛閣、宏建閣以及宏泰閣三幢樓宇，分別在天台、走廊及單位房間內發現多18具遺體。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢︰「DVIU(災難遇害者辨認組)同事是在上址找到30具遺體，包括有12具剛才所說消防同事較早已經發現，而另外DVIU同事都在其他單位找到18具遺體。我們有100個案界定為無法追查，原因包括，第一，有些報案人聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；第二，報案人澄清了想找的親友不住在宏福苑；第三，是報案人沒有失去聯絡的親友確實地址，雙方多年沒有聯絡；最後這些報案人不能提供更多資料，給我們作出跟進。餘下是有約40多名失聯人士，會盡力找出來。」

警方預計整個行動仍需時三至四星期，而未受大火波及的宏志閣由於有墮物風險，暫時都不會解封。另外，房屋局獨立審查組初步勘察逾1500個單位，確認宏福苑其中六座樓宇均沒有即時危險。

#要聞