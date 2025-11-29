宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組入火場搜索遇難者 家屬透過相片辨認親人遺體(湯偉圓報道)

【Now新聞台】宏福苑大火災造成至少128人死亡、79人受傷，另外有200人情況未明，火災發生後第四日，災難遇害者辨認組進入屋苑搜索遇難者，大批市民自發獻花悼念，希望死者安息。

身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。

中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。

家屬陸續進入社區會堂，透過相片辨認親人的遺體。艱難的時刻，互相扶持繼續走下去。

會堂對出的公園放上一束束鮮花，悼念火災的死難者。有市民摺上紙鶴，希望死者早日安息，亦有市民放下心意卡，為家屬打氣。獻花的人潮不斷，有市民悼念時難掩傷感，低頭落淚。

獻花市民：「希望大家都要保重身體，因為離開了的人都不希望見到他們這麼痛苦，大家都要振作起來，這條路始終要走下去。」

獻花市民：「見到這麼淒涼，所以過來，做一下善心，看看能否幫上忙。」

社署派出社工以及臨床心理學家，為家屬提供情緒支援，協助他們渡過難關。

#要聞