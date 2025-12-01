宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。
災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。
七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。
印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。
而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。
#要聞
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 天前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 21 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
慈雲山慈愛苑有單位起火 逾百住戶疏散
【Now新聞台】慈雲山慈愛苑有單位起火，過百名居民疏散。 涉事單位外牆被熏黑，警方及消防員在場戒備，協助過百名居民疏散到地下，兩人懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院治理。清晨5時許，慈愛苑愛榮閣一個單位發生火警，消防員接報到場，約20分鐘後將火救熄，起火原因有待調查。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 40 分鐘前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 146 死有消防員殉職 災難遇害者辨認組連日搜索遺體 逾千市民到場獻花｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 146 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 4 天前
香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物
EPA 香港特區政府週六（11月29日）早舉行悼念大埔宏福苑火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超聯同主要官員及公務員代表，早上8時在政府總部進行默哀。 港府宣布為每名死者的家屬提供20萬元慰問金，以及承擔有關殯儀支出。下週起向每個受影響家庭提供5萬元生活津貼。昨日已向78戶發放一萬元應急現金，已超過1200戶登記。 民政局稱已經找到1000間房間費用全免，為受災戶提供中長期住宿安排。房屋局局長何永賢表示，會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，免租安排預計會持續一段較長時間。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
央視曝光！奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國
你網購的進口奶粉可能是假的！「假奶粉 奶粉精加澱粉」相關詞條周日（30 日）引發中國網友熱議，不少網友直呼：「沒有良心！」鉅亨網 ・ 7 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 1 小時前
廉署上周五就大埔宏福苑大維修工程貪污調查共拘捕11人
廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，上周五(11月28日)日間在多區先後拘捕八名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，同日晚上再拘捕三人，共拘捕11人。AASTOCKS ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，火災奪走過百條性命，多人失蹤，居民家園盡毀，歸家無期。在滅火及救援工作完成後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今早（29日）約 600 人隊伍進場，開始搜索遺體及殘骸，從而協助家屬辨認遇難者身份。被火焚燒的大廈外牆徹底燻黑，竹枝散落一地。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜警方完成宏道閣及宏仁閣搜索沒發現遺體 尚有150人未能聯絡(湯偉圓報道)
【Now新聞台】大約600名災難遇害者辨認組人員進入屋苑搜索遇難者。警方指宏道閣、宏仁閣已完成搜索，未發現遺體，救出三隻貓及一隻龜。 身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄、遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。消防帶走部分發泡膠、帆布以及棚網上車。警務處處長周一鳴下午到場視察，與辨認組的組員溝通。政務司副司長卓永興聯同警方等多個部門見記者。警方表示，由於有兩幢大廈較早熄滅火種，溫度已經大幅下降，所以辨認組能夠進入大樓，並且以較短的時間完成搜索。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「這兩座大廈的搜索工作已經完成，搜索期間我們並沒有發現任何遺骸，我們在宏仁閣救出了三隻貓，以及宏道閣救出了一隻烏龜，這些動物交由了香港愛護動物協會處理。」警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢：「150個(未能聯絡)個案中，當中有100個個案我們收到的資料比較零碎，包括報案人致電熱線時，不清楚懷疑失蹤的朋友是否真的住在宏福苑，或者他now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜警方稱死亡人數增至146人 多發現18具遺體 房署指所有樓宇整體結構無即時危險
【Now新聞台】警方聯同房屋署下午5時許就大埔宏福苑五級火災見傳媒。警方表示，截至今日下午4時，宏福苑火災死亡人數已增至146人，另有79人傷；災難遇害者辨認組人員繼續到災場搜索，發現多18具遺體，其中於宏泰閣發現較多遺體。警方稱，不排除數字會再上升，現階段仍有40多人報稱失聯；而早前公布約150名失聯人士，當中有100宗個案列為無法追查。房屋署表示，經獨立審查組初步勘察逾1500伙單位，確認宏福苑六棟大樓的樓宇結構並無即時危險，但有少量單位因大火關係損壞較嚴重，署方已即時聯絡緊急維修承建商盡快展開鞏固工程，以便稍後讓警方以及消防人士進入單位蒐證等。當局指，有關部門會展開第二階段勘察，進一步判斷樓宇結構安全，至於未受大火波及的宏志閣則暫時不會解封。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
普洛斯香港捐贈1000萬港元支援香港大埔區災後救助
普洛斯集團宣布向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，以協助受災居民應對當前困境，並支持各項救援及社區重建工作。「我們向所有在是次災難中受影響人士及家庭致以誠摯慰問，並对迅速投入救援、全力保護市民生命安全的消防員、緊急人員及前線團隊，致以衷心感謝。」 (BC)infocast ・ 14 小時前