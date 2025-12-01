宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）

【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。

災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。

七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。

印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。

而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。

