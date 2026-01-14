宏福苑五級火災｜申請維修資助大廈須參與「招標妥」平台 區議員擔心標價攀升(林尊豪報道)

【Now新聞台】發展局擬改革樓宇維修制度，市建局表示會盡力配合，與政府探討落實細節，有區議員則擔心標價會攀升。

近60年樓齡的土瓜灣益豐大廈，去年就三座大廈維修工程，透過市建局「招標妥」招標，惟目前仍未敲定顧問公司。

大廈業主立案法團主席表示，不擔心工程耗時太久，最重要是當局修例後加強把關保障居民利益。

益豐大廈B、C、D座業主立案法團主席胡宇：「到時候監管程度到哪，必須嚴謹去做，而且政府現在要跟得很多、很緊，所以有些事情反而不用擔心得很緊。」

有區議員則稱，區內舊樓三無大廈多，且大部分居民為長者，因此傾向交由當局協助處理招標事宜，惟亦擔心費用亦隨之增多。

九龍城區議員關浩洋：「不少舊區業主聲音，他們遇到強制驗窗驗樓命令，第一句就是就算有無法團，我聽到最多就是政府幫我做。在新『招標妥』安排下，業主們有個擔心，擔心相關程序會多了、專業性要求高了情況下，無可避免地，標價、無論是顧問或承辦商標價相信都會再上升，這會令業主的集資壓力再進一步增加，我也希望政府和市建局能再次推出樓宇更新大行動資助計劃。」

區議員又相信，透過「招標妥」會更符合業主期望，減少圍標情況，令業主放心。

