精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火災｜當區立法會議員倡覓地重置災民 修例堵漏洞（劉倩桐報道）
【Now新聞台】宏福苑五級火發生近兩周，處理善後及居民的長遠安置問題引起關注，有當區立法會議員建議在宏福苑對開氣站及足球場建屋安置居民，並促請政府修訂招標等法例。
宏福苑至今仍未解封，七幢大廈外牆嚴重熏黑，單位損毀嚴重。其中在首先起火的宏昌閣，不少單位的玻璃窗所剩無幾，窗框和冷氣機燒至變形。
被問到如何協助災民，兩名成功連任的新界東北立法會議員也稱，上任後會馬上跟進宏福苑善後工作。
民建聯陳克勤稱，建議政府考慮鄰近富善邨的建造業學院熟地，認為已有基本交通和社區配套，又或者考慮宏福苑附近的人造草足球場等位置改建。
立法會議員(新界東北)陳克勤：「石油氣的士加氣站旁邊有寵物公園和人造草足球場，這位置與現有宏福苑只是一街之隔，若做重建工作，可以將這些社區設施與現有宏福苑對調，之後在這位置上重建。我覺得這兩個用地，我們都會提議給特區政府考慮，若在宏福苑拆了重新興建，不少居民和我們說因為有災後陰影，未必真的想住回該位置，但最重要政府提出的重建方案，是得到大部分災民認同才做。」
大埔宏福苑援助基金目前籌得超過30億元，陳克勤認為可善用捐款作為重建資金，而市建局也可以提供協助。
當區另一議員李梓敬認為，長遠要修例防止悲劇再發生。
立法會議員(新界東北)李梓敬：「今次宏福苑發生的悲劇，揭露很多法例上的問題，包括招標方面問題、消防安全問題，這些問題需要修訂相關法例去堵塞，我們要加快就法團或居民組織的管理方面相關法規。」
本身是工程師的候任立法會議員方國珊在本台節目《時事全方位》提到，認為現時大廈維修的圍標情況非常嚴重，上任後會推動政府進一步介入規管。
