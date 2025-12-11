宏福苑五級火災｜當局引入棚網就地抽樣檢查安排 預計首批合格棚網一個月後重新上架(何嘉駿報道)

【Now新聞台】因應宏福苑火災，政府實施棚網就地抽樣制度，承建商日後必須提供棚網阻燃證明書。當局又會再隨機抽樣覆核，預計首批合格棚網可於一個月後重新上架。

全港現有約200多座正在維修的大廈，因應當局要求移除了棚網，日後上架有何新要求呢？當局就公布會引入就地抽樣新安排，有三個主要環節。

第一是承建商日後必須提供棚網阻燃效能證明書；第二就是來貨抵港後，必須要按政府要求以指定方式抽取指定數目樣本，送去政府指定實驗室檢測，合格才可以上架使用；第三就是上架後，政府執管部門會再隨機抽樣覆核。

發展局局長甯漢豪：「這個新制度既要保障公眾安全，同時要從務實的角度考慮，例如業界地盤實際操作、建築工程的周期、對大廈維修工程的影響等，我們希望這個制度是可以落到實處，讓業界知所跟從。」

當局邀請建造業議會提供集體採購及檢測服務計劃，預計第一批新貨會在兩星期左右到港，之後檢測需要一星期，理想的話，大約一個月之後就會有第一批地盤可以重新上棚網。

甯漢豪：「是否代表有一些工程要在農曆新年後(才復工)？我想因為現在提及數以百計的維修項目，每個進程都不同，有些根本可能已接近尾聲，有些是剛剛開始，所以我們很難一概而論，但我想我們大家跟業界心意都是一樣，希望新制度下讓市民安心、安全地進行這些維修工程。」

當局強調，棚網規管新制度同樣適用於新樓地盤，但考慮到新盤無人居住，會有彈性安排，容許承建商先將棚網上架，再做採樣測試。

至於地盤其他物料，使用之前是否都需要先檢測，當局指當中涉及多元多樣，要每樣抽查是不切實際，強調新制度是以風險為本。

