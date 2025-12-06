宏福苑五級火災｜穗禾苑未能限期前清拆棚網已申寬限(蘇敬華報道)

【Now新聞台】今日是拆棚網的最後限期，全港多幢正在維修大廈都加緊拆網，其中備受關注的沙田穗禾苑未能在限期前完全清拆，已向當局申請寬限，亦有部分三無大廈的棚網未有動工拆除的跡象。

清拆棚網死線最後一天，9座樓宇都在維修外牆的沙田穗禾苑，工人加緊拆網，拆下的棚網安放在屋苑內一處空地。承建商富林建築指，棚網面積過大，已申請延期拆網。

有居民透露，穗禾苑的外牆維修原定今年年中完工，但仍未完成，暫時未知業主是否需要夾份支付拆網等額外費用。

穗禾苑居民陳太(化名)：「他們有透露過連棚架也要拆，如果棚沒問題，你重裝合格的棚網，就可以繼續施工。為何連棚架也要拆掉？費用究竟是誰付？是居民、業主，還是承建商支付？現在沒一個定案，也沒人可以告訴我究竟是如何，我當然希望不是我們付。」

亦有居民指只能無奈接受。

穗禾苑居民鄺太：「說過要延期，業主們也很無奈，唯有接受。現在又有宏福苑事件，很多事都預計不了，但我公道點說，他們這幾天是盡了很大努力拆網。」

不過並非每個工地都有遵守拆網規定。深水埗福華街這幢三無大廈，棚網依然完好無缺，未見有工人施工，旁邊大廈的棚網就已拆掉。大廈有告示，維修工程原定於10月16日就完工，有居民透露近半年都沒見到有工人施工。

建造業界估計，200多幢公私營大維修樓宇，約一半已拆網；在宏福苑大火後，業界對阻燃性棚網需求大，現時供應緊張。

建造業總工會理事長周思傑：「我們知道現在棚網供應是緊絀的，業界指起碼要訂兩星期以上，有些棚網供應商可能未必敢入貨，因為他們害怕標準或者測試是如何、要求是如何，所以現在棚網供應是緊張的。」

周思傑又指，全港有2000多名棚工，形容人手安排有困難，三日時間未必足夠為全港200多個工地清拆棚網。

#要聞