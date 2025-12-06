宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火災｜穗禾苑未能限期前清拆棚網已申寬限(蘇敬華報道)
【Now新聞台】今日是拆棚網的最後限期，全港多幢正在維修大廈都加緊拆網，其中備受關注的沙田穗禾苑未能在限期前完全清拆，已向當局申請寬限，亦有部分三無大廈的棚網未有動工拆除的跡象。
清拆棚網死線最後一天，9座樓宇都在維修外牆的沙田穗禾苑，工人加緊拆網，拆下的棚網安放在屋苑內一處空地。承建商富林建築指，棚網面積過大，已申請延期拆網。
有居民透露，穗禾苑的外牆維修原定今年年中完工，但仍未完成，暫時未知業主是否需要夾份支付拆網等額外費用。
穗禾苑居民陳太(化名)：「他們有透露過連棚架也要拆，如果棚沒問題，你重裝合格的棚網，就可以繼續施工。為何連棚架也要拆掉？費用究竟是誰付？是居民、業主，還是承建商支付？現在沒一個定案，也沒人可以告訴我究竟是如何，我當然希望不是我們付。」
亦有居民指只能無奈接受。
穗禾苑居民鄺太：「說過要延期，業主們也很無奈，唯有接受。現在又有宏福苑事件，很多事都預計不了，但我公道點說，他們這幾天是盡了很大努力拆網。」
不過並非每個工地都有遵守拆網規定。深水埗福華街這幢三無大廈，棚網依然完好無缺，未見有工人施工，旁邊大廈的棚網就已拆掉。大廈有告示，維修工程原定於10月16日就完工，有居民透露近半年都沒見到有工人施工。
建造業界估計，200多幢公私營大維修樓宇，約一半已拆網；在宏福苑大火後，業界對阻燃性棚網需求大，現時供應緊張。
建造業總工會理事長周思傑：「我們知道現在棚網供應是緊絀的，業界指起碼要訂兩星期以上，有些棚網供應商可能未必敢入貨，因為他們害怕標準或者測試是如何、要求是如何，所以現在棚網供應是緊張的。」
周思傑又指，全港有2000多名棚工，形容人手安排有困難，三日時間未必足夠為全港200多個工地清拆棚網。
#要聞
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 7 小時前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 3 小時前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 7 小時前
恒生創辦人何善衡孫女何美婷 7,200萬入手中半山帝景園
新地近期拆售中半山豪宅項目帝景園，持續吸引名人入市承接。土地註冊處資料顯示，最新錄得一宗7,200萬元的大額成交，買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（00011）創辦人何善衡孫女名字相同，料為同一人。28Hse.com ・ 1 天前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超聲波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬
那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！Japhub日本集合 ・ 1 天前
深水埗私樓車位管理費 $350變$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」
近日有網民以《每月350變2000 港式特色物業騙局》為題，在社交媒體平台發文炮轟深水埗金濤閣停車場的管理公司，要求將車位管理費大幅增加2.6倍或5.4倍，並指「大業主高租售比吸引你，剛剛賣完管理費直接翻5倍」「這一手罪惡的資本玩得太溜，防不勝防。」28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。有歌迷東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林青霞豪宅驚爆「不速之客」入侵 「殺無赦」下毒手
【on.cc東網專訊】「大美人」林青霞於1973年憑電影《窗外》正式出道，多年來累積了不少經典作的她，人氣高踞不下，仍是不少影迷心中的女神。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦揭露一段「比拍武俠更刺激」的家中驚魂。她坦言，讓她真正心神不寧的不是江湖風波，也不東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
日債崩盤式下跌！日銀總裁升息言論引爆市場 高市經濟刺激計畫遭遇重擊
本周稍早，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男突然釋放升息訊號，如同一顆重磅炸彈，讓全球市場劇烈震動。消息一出，日本國債市場瞬間崩盤，3 個月期日債殖利率暴漲 34%，10 年期日債殖利率上升至 1.84%，創 17 年新高。鉅亨網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜災民搬至新田過渡屋 今早再走火警
大埔宏福苑五級火導致至少159人死亡，大批居民亦痛失家園。其中，已搬至新田過渡屋居住的災民指今早再走火警，慶幸無人受傷。am730 ・ 2 小時前
浣熊闖美國酒舖豪飲烈酒 醉倒洗手間 專家指城市浣熊有馴化跡象︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州一間酒舖日前發生罕見「爆竊事件」，店員上週六（11 月 30 日）返回工作時，發現一隻浣熊曾闖入店內大肆飲酒，最終這隻「蒙面大盜」醉倒在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【世盃抽籤】歷史重演何其似
【Now Sports】世界盃完成抽籤，由於隊數增加，分組賽只有少數強撼強，充滿新鮮感。不過個別小組，仍像歷史重演。其中C組與1998年的A組最相似，有3隊相同。1998年A組是巴西、蘇格蘭、摩洛哥與挪威， 而今屆C組是巴西、蘇格蘭、摩洛哥及海地。當年C組巴西鬥蘇格蘭正是該屆的揭幕戰，最終巴西贏2:1。蘇格蘭闊別世界盃決賽周28年，沒想到又要遇上足球王國。事實上，蘇格蘭合計9次晉身世界盃決賽周，有5次遇上巴西。L組的英格蘭與克羅地亞、加納及巴拿馬同組，對英格蘭而言，型格上亦有點兒像2018年的G組，當年英格蘭是與比利時、突尼西亞及巴拿馬同組，即是都面對一支實力相當的歐洲球隊、一支非洲球隊及巴拿馬。當年英格蘭僅以小組次名身份晉級。now.com 體育 ・ 13 小時前
【惠康】買佳能/高樂氏產品滿$138 即送總值$82禮品（即日起至11/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買佳能/高樂氏產品滿$138，即送總值$82禮品；買1套李錦記舊裝特級蠔油優惠裝，即送總值$58禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚，即送總值$55禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
陳冠希日本街頭「鬍鬚大叔」造型曝光！被求合照反應圈粉，1句話洩漏疼妻的心
46歲的陳冠希近日在日本被路人巧遇，隨性造型意外掀起討論。有人笑稱他「男星的盡頭是本山」，他卻用高EQ回應「本山冠希聯名款很值錢」，幽默自嘲反而圈粉無數。姊妹淘 ・ 1 天前