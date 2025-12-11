宏福苑五級火災｜精神健康諮詢委員會推出支援計劃 為宏福苑喪親家庭提供輔導

【Now新聞台】精神健康諮詢委員會推出為期一年的支援計劃，為宏福苑喪親家庭提供災後心理輔導。

計劃是與東華三院等四間社福機構合作，機構會主動接觸喪親家庭，並配合社署的「一戶一社工」服務，免費為喪親者提供哀傷善別輔導等的精神健康支援服務，臨床心理學家及精神科醫生會根據精神健康風險評估跟進轉介個案，基層醫療署亦可轉介有關家庭參與計劃。

另外，醫管局會培訓相關同工對災難反應及壓力的認識及應對技巧。

