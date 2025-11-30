宏福苑五級火災｜累計146人死 警方不排除數字再上升

【Now新聞台】宏福苑五級火，累計146人死亡，警方表示不排除數字會再上升，而早前公布約150名失聯人士，當中100個個案無法追查。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢︰「今日DVIU(災難遇害者辨認組)同事是在上址找到30具遺體，包括有12具剛才所說消防同事較早已經發現，而另外DVIU同事都在其他單位找到18具遺體。我們有100個案介定為無法追查，原因包括，第一，有些報案人聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；第二，報案人澄清了想找的親友不住在宏福苑；第三，是報案人沒有失去聯絡的親友確實地址，雙方多年沒有聯絡；最後這些報案人不能提供更多資料給我們作出跟進。餘下是有約40多名失聯人士，會盡力找出來。」

#要聞