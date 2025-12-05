宏福苑五級火災｜蔡若蓮：學校認同將慶祝活動轉化為以平安、感恩為主題

【Now新聞台】教育局局長蔡若蓮指，全港學校也認同將慶祝活動轉化為以平安、感恩為主題。

蔡若蓮：「最重要是我們適當地表達，因為每一間學校面對的情況也不一樣，我們最重要在過程中有同理心。今日我跟全港學界支援這個事故的小組，全港學校的校長們也有一個平台大家去溝通，我也提了這件事，大家也很認同我們應該可以轉化這些活動，譬如以平安為主題、以感恩為主題，正常地讓同學有學習活動。」

#要聞