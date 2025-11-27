宏福苑五級火災｜被問會否延後選舉 李家超：審視救援情況再決定

【Now新聞台】立法會選舉下月7日投票，多個政黨因應大埔五級火停止競選工作，政府亦暫停舉行選舉論壇。特首李家超被問到會否延後選舉，他表示要先審視救援情況再決定。

行政長官李家超：「選舉的工程我們已經暫停了，首要的任務就是要做好今次應急及救援工作。我們會在統籌工作第一階段完成之後審視整個情況，再決定選舉會繼續如何進行。」

#要聞