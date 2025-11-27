大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火災｜被問會否延後選舉 李家超：審視救援情況再決定
【Now新聞台】立法會選舉下月7日投票，多個政黨因應大埔五級火停止競選工作，政府亦暫停舉行選舉論壇。特首李家超被問到會否延後選舉，他表示要先審視救援情況再決定。
行政長官李家超：「選舉的工程我們已經暫停了，首要的任務就是要做好今次應急及救援工作。我們會在統籌工作第一階段完成之後審視整個情況，再決定選舉會繼續如何進行。」
高市稱無認定台灣法律地位立場 外交部:不思悔改、錯上加錯
日本首相高市早苗昨日出席在野黨黨魁討論時指，日本根據《舊金山和約》，已放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會，被問到中方是否認同有關講法，他指高市只突出非法無效的「舊金山合約」，但對具有充分國際法效力、在《中日聯合聲明》等雙邊條約明確強調的《開羅宣言》及《波茨坦公告》避而不談，再次表明她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本准則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，是錯上加錯，中方堅決反對，國際社會也應高度警惕。 郭嘉昆強調，中方再次敦促日方切實反思糾錯，立即收回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國會員國起碼應盡的義務。(ST)infocast ・ 3 小時前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 1 天前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 11 小時前
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（ 26 日）下午發生五級火警，造成至少 55 人死亡，包括一名殉職消防員，另有多人受傷。中央政府對此高度關注，中央港澳辦主任夏寶龍成立工作小組，並由中央港澳辦副主任農融率領，於今日凌晨出發，早上抵達香港協助開展救災工作。中央港澳辦常務副主任徐啟方亦於當日下午赴港提供協助。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
貴州強制火葬爆示威 苗族農村官民對峙 大批村民棍棒守墳防「挖屍隊」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國貴州省地方政府以推動「節儉殯葬新風尚」為由，強制要求推行逝者火化而非傳統土葬，引起極大爭議，息烽縣石硐鎮自上周六（22 日）起爆發示威，大批遵循土葬傳統的苗族村民與警員、地方官員對峙，期間爆發衝突。Yahoo新聞 ・ 1 天前
生於中印邊境爭議地女子持印度護照上海轉機受阻 印方提出抗議
一名生於中印邊境有主權爭議地區的女子，日前在上海轉機時受阻，被中國移民官員指所持印度護照無效，滯留18小時。印度向中國提出強烈抗議，批評中方行動違反國際民用航空相關規定，亦未能解釋事件。中國外交部昨日指，中國邊檢機關依法依規履行查驗手續，公正文明執法，充分保障當事人合法權益，沒有對涉事女子採取強制措施，也不存在所謂羈押、滋擾等情況，又強調藏南地區是中國領土，中方從不承認印度非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」。 事發在上周五，涉事女子居於英國，經上海浦東機場轉機至日本期間，被中國移民官員指出生地是中國的一部分，手上的印度護照無效，於滯留18小時後，在印度官員協助下離開上海。(ST)infocast ・ 1 天前
台破天荒增400億美元防衞預算 注資對美軍購
【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德在美媒《華盛頓郵報》撰文，表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的防衞預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。他宣布，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約3,120億港元）補充防衞特別預算，以彰顯台on.cc 東網 ・ 1 天前
中國藉日本爭端重塑台海敘事 特朗普沉默背後的外交算計
《彭博》周二 (25 日) 報導，美國總統特朗普與中國國家主席習近平昨日進行一小時通話，再度把最敏感的「台灣議題」推回美中互動核心。雖然華府聲明僅強調貿易與合作進展，但北京方面透露，習近平在通話中藉由近期的中日外交衝突強調中國對台主權，並提醒美方處理台灣議題時「必須審慎」。鉅亨網 ・ 1 天前
國防部:日方膽敢越雷池半步 必將付出慘痛代價
國防部回應日本計劃在距離台灣地區110公里的地方部署武器一事，新聞發言人蔣斌表示，解放軍有強大的能力，可靠的手段，打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。蔣斌強調，台灣問題純屬中國內政，批評日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後秩序，重蹈軍國主義覆轍。被問到解放軍近日在渤海海峽和黃海北部進行15天軍事任務，是否要警告日本。蔣斌回應說，中日關係出現當前局面的根源，在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事，就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上暴露試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益，是極其錯誤、危險及惡劣，強調維護國家主權統一、領土完整是中國軍隊的神聖職責，對於任何的侵略行為，都將毫不留情予以迎頭痛擊。(JJ)infocast ・ 2 小時前
荷蘭暫停接管安世還不夠？中國批問題沒解決 攜歐盟共同協商
根據《路透》報導，中國商務部周三 (26 日) 表示，已與歐盟達成共識，將共同敦促安世半導體 (Nexperia) 的荷蘭與中國業務單位盡快展開對話，以企業主導方式尋求長期解決方案，避開荷蘭政府層級的干預。北京強調，荷蘭政府日前宣鉅亨網 ・ 17 小時前
日本兩官員爆性醜聞下台 男知事涉向員工傳性騷擾訊息 女市長涉與已婚高官酒店幽會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本兩名官員先後宣布辭職，分別涉性騷擾訊息及多次與下屬到酒店，被指影響公眾信任與市政運作。福井縣知事杉本達治因向多名職員發送帶有性騷擾性質的訊息而決定辭職，而群馬縣前橋市市長小川晶則因多次與一名已婚的高級市府官員到訪酒店，在市議會準備啟動不信任動議前，提交辭職信。Yahoo新聞 ・ 1 天前
CNN：俄羅斯誘騙外國人充軍 有受騙者以為是做建築、貨倉工 中國人也有入伍
俄羅斯入侵烏克蘭已有三年零九個月，俄軍兵源似乎源源不絕，原來背後得靠詐騙與賄賂招攬外援充軍。CNN 報道，被烏克蘭擄獲的俄羅斯戰俘當中，不乏「八國聯軍」，國籍包括肯尼亞、尼泊爾及塔吉克等等，人數接近二百，來自 37 個國家，但俄軍的外援人數遠遠不止於此。據報中國人也有份當俄軍外援，他們獲答應免費教育及食住照顧。Yahoo新聞 ・ 1 天前
[深度] 日本首相言論被北京借勢發酵 施壓各國在台海問題上表態
【彭博】— 自三周前日本首相高市早苗在國會發表涉台言論以來，北京方面先後通過經濟報復、民族主義抨擊以及外交攻勢表達不滿。Bloomberg ・ 2 天前
鼓勵投票｜周大福集團推近500萬優惠 新世界K11推200萬「心意謝卡」換消費券
新世界發展（017）宣布，為了響應政府鼓勵市民在12月7日立法會選舉日投票，集團在尖沙咀的兩大零售地標K11 ...BossMind ・ 1 天前
日首相：已準備好應對日圓投機性下跌或長期利率劇烈波動
日本首相高市早苗昨日(26日)在國會回應質詢時表示，日本不會重演英國前首相卓慧思因擴張性財政政策而導致市場信心崩潰的事件。 高市早苗表示，政府已準備好對日圓投機性下跌或長期利率劇烈波動採取應對措施，並強調其內閣推出的經濟刺激方案並非無節制支出，政府將努力降低日本債務對國內生產總值(GDP)比率，並密切關注債券收益率變化。她又指日本不會重演卓慧思面對的局面，因日本維持經常賬順差，又稱日本最重要的是確保財政可持續性。 高市早苗內閣早前批准規模達21.3萬億日圓(約1,360億美元)的經濟刺激方案，《朝日電視台》報道，日本政府計劃在本財政年度額外發行超過11萬億日圓國債，應付該刺激方案，規模超過去年約6.7萬億日圓的追加國債發行規模。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
立法會選舉2025｜學校假期須「留人」投票？教育局：校方可行情況下善用時間、安排活動｜Yahoo
政府全力催谷立法會選舉，呼籲選民投票。不少學校借出場地作為票站，教育局應選舉管理委員會建議，將投票翌日 12 月 8 日訂為學校假期。學校變相在 12 月 6 至 8 日一連三日放假。據《Yahoo 新聞》了解，政府為鼓勵投票，向學校發出訊息，要求校方切法留住學生，避免家長帶子女外遊，留港投票。教育局表示，選舉日前的星期六及翌日的學校假期與其他學校假期一樣，並不等於學校停止運作，學校在可行情況下，可因應情況安排活動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
外交部:日方應誠實、準確、完整講清何謂涉台「一貫立場」
中國外交部發言人毛寧在例行記者會上重申，中方已多次就日本首相高市早苗的涉台錯誤言論闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件的精神，破壞中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序。中方堅決反對，日本國內有識之士亦普遍表達質疑和批評，國際輿論也予以譴責。毛寧指，日本政府昨日的內閣答辯書還在老調重彈，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，是遠遠不夠，日方應當誠實、準確、完整地講清何謂「一貫立場」，輕描淡寫、一筆帶過，只提概念，迴避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。毛寧續指，日方在答辯書中亦再次妄議台灣問題，是干涉中國內政，中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，儘快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。(ST)infocast ・ 1 天前
俄羅斯:美國仍在向烏克蘭提供武器和情報
俄羅斯副外長里亞布科夫在記者會表示，美國在對俄關係領域採取自相矛盾的行動，一方面發出與莫斯科改善關係的信號，但同時又繼續向烏克蘭輸送武器裝備和情報信息。里亞布科夫強調，在特別軍事行動背景下，俄羅斯絕無可能作出任何讓步，或「放棄」自身原則，又指俄美元首在阿拉斯加會晤達成的各項共識，本身已體現妥協精神，俄方將恪守共識框架，並計劃在此基礎上持續推進合作。 他指出，若《新削減戰略武器條約》限裁條款保持效力，俄方不排除再次延期，但倘若美方拒絕俄方所提條約建議，地區局勢將急劇惡化。俄羅斯與美國於2010年簽署《新削減戰略武器條約》，旨在限制兩國部署的核彈頭和運載工具數量。 該條約2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，後經協商延長至2026年2月5日。俄美兩國外交關係正常化的工作仍在繼續，但在恢復直航方面沒有取得重大進展。(ST)infocast ・ 7 小時前
美國白宮附近發生槍擊案 兩名國民警衛遭擊斃 槍手被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國首都華盛頓白宮附近發生槍擊案，兩名國民警衛隊成員遭到槍擊，傷重身亡。一名槍手被警方拘捕，當局隨即封鎖白宮周邊區域，事件震驚全美。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
國台辦批台當局解禁日本食品進口是置民眾健康於不顧
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中日關係惡化，中國宣布暫停進口日本水產品，台灣當局為聲援高市，宣布全面解禁對日本食品的進口限制。國台辦發言人彭慶恩在例行新聞發布會表示，注意到有關報道，也注意到島內民眾對民進黨當局罔顧民意、全面解禁日本相關產品的強烈質疑，批評民進黨當局為了一己私利，置民眾健康於不顧，充分暴露其「台獨」本質和無底線媚日的醜陋。國家主席習近平周一晚間與美國總統特朗普通電話，闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。彭慶恩表示，習近平重要講話精神是對台工作重要指導意義，大陸方面將繼續維護台海和平，反對「台獨」，珍愛和平。(ST)infocast ・ 1 天前