宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火災｜被問會否重建屋苑 黃偉綸：不排除任何可能性
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位，可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。
一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。
財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住。其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」
火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。
黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」
當局強調，過渡性房屋有全面服務，包括社工支援、心理輔導等，亦會放寬限制，批准寵物同住。
房屋局局長何永賢：「寵物在這個時候是那些居民的陪伴，一定會讓他們心靈慰藉，甚至我們說可以整條邨多了大眾的寵物，對整條邨來說，大家都會很愛錫這些寵物。」
何永賢表示，如果受影響居民仍有住宿需要，可以向社工求助或致電當局熱線。
