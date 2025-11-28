宏福苑五級火災｜警方將進入大廈蒐證 料需時三至四星期(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】保安局局長鄧炳強指已化驗宏福苑大廈棚架保護網，確認符合阻燃要求，火勢迅速蔓延，相信跟包圍窗口的發泡膠板有關。消防證實大廈火警鐘沒聲響，將會執法。警方最快今日稍後會派員進入部分大廈調查。

宏福苑這場火災在星期三下午2時51分開始，之後很快波及其他大廈，11分鐘就升為三級火，不足半小時再升為四級，去到6時22分升為五級，共燃燒超過43小時才被大致救熄。

當局經初步調查，相信今次火災最先起火的位置是在宏昌閣低層外面的圍網，其後燒到發泡膠板，令火勢迅速蔓延。

保安局局長鄧炳強：「大廈的棚架保護網，我們初步化驗發覺它是達到阻燃要求，但包圍大廈窗口的發泡膠板是高度易燃。大火引燃了貼在窗上的發泡膠板，令到玻璃爆破，令火勢急速增強，並且迅速蔓延，進入室內，短時間內室內室外大面積同時起火，最終釀成今次災難。」

對於有居民反映大廈的火警鐘事發時未有響起，消防確認屬實，會向相關設備承辦商執法。

消防處處長楊恩健：「我們昨天(周四)已經派出了我們防火組的同事立即做檢測，關於它的操作是否有效，我們發覺8座大廈的警鐘操作有問題，我們去試的時候是沒有聲音的，是沒有關閉(系統)但沒有聲響。」

警方就指，會在環境安全下盡快進入大廈蒐證及調查，但當中有一定挑戰，預計需要三至四個星期。

署理警務處處長簡啟恩：「現場有部分的範圍溫度仍然超過攝氏200度，我們需要等待降溫後才能進場，加上火災之後大廈內的環境惡劣，不少物品也倒塌，導致搜索的空間非常狹窄。為了讓受影響的市民可以進快回到住所，我們會分階段解封各幢涉事大廈，即每完成一棟大廈的蒐證之後，我們立刻會解封那座大廈，希望讓市民能夠盡快回到他們的住所了解情況，以及做善後的工作。」

警方強調會動員最大資源全方位蒐證，有信心有足夠人手處理。

