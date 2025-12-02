宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火災｜警方發現多5具遺體 死亡人數增至156人(高詩敏報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，警方分別完成宏昌閣四成以及宏新閣九成搜索工作，發現多5具遺體，火災死亡人數增至156人。
災難遇害者辨認組展開第四日行動，在宏福苑宏盛閣搜索。警方稱，現有127具遺體已經確認身份，29具有待確認，約30人仍然失聯，已在現場整合照片，讓家屬初步辨認，之後會再安排家屬到殮房。
傷亡查詢中心主管曾淑賢：「如果兩個情況，家屬也未能認出其過身的親人，法醫會有法證程序去做，包括DNA，或有需要時可能是牙齒或齒科鑑定等，所以我們會有專隊同事聯絡有關家屬。」
警方再拘捕多兩人涉誤殺，總共15人，包括大判工程公司、棚架及外牆工程公司等人，亦已完成宏昌閣及宏新閣以外6座大廈的搜證工作。
新界北總區指揮官林敏嫻：「外圍望進去會看到倒塌了的棚架及竹枝等，可能壓著很重要的證物，甚至是遺體。我們暫時未排除那些地方完全沒有一些很有用的東西，所以完成了在樓宇內的搜查及搜索工作後，我們會進行外圍(蒐證)。棚網明天當然不可以移除，因為棚網是我們一個很重要的證據，我們稍後時間是會安排專人將棚網拆下來，因為這個在我們調查當中是非常之重要的證據。」
至於未受火災波及的宏志閣，居民都希望取回個人物品。政府多個部門協調後，會在周三及周四安排居民一次性返回住所拿取物品，社工會逐一聯絡住戶提供支援。
警方亦設立10條熱線電話，呼籲市民如有相關影片或相片可提供，致電熱線與警務人員聯絡，協助警方調查。
#要聞
