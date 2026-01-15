宏福苑五級火災 | 遇難人數增至168人 鄧炳強︰暫不公布死難者名單

【Now新聞台】保安局局長鄧炳強指，經科學鑑定，大埔宏福苑火災再確認多七位死者，遇難人數增至168人是最終數字，又指現階段不會公布死難者名單。

宏福苑去年11月底火災之後，警方先後多次進入7座大廈抬出死難者遺體。保安局局長鄧炳強表示，經過DNA測試，已確認多幾位死者身份，死亡人數修訂為168人，包括58男110女，年齡介乎半歲至98歲。

鄧炳強：「在這件事件中，現在所有的遺體及遺骸已經全部辨認了，再沒有任何遺體遺骸未被辨認，以及所有在這件事上，曾經提及無法聯絡的或失蹤的人士，我們全部澄清了，所以這個數字，168名遇難人士是最終的數字。」

鄧炳強表示，已經通知死者家屬，警方會繼續調查死因，完成報告後交死因庭跟進。

鄧炳強：「如果死因裁判官決定要開死因研訊的話，我們就會將相關死者的資料在研訊中透露，在目前這階段，我們為了尊重很多遇難人士家人的意願，我們並不會通報所有遇難人士的名單，這跟以往一些做法是一樣。」

鄧炳強又稱，消防處加強巡查全港大廈檢查消防裝置，亦會訓練住客加強防火意識，學習使用滅火筒、消防喉，如發現大廈有消防隱患可向消防處通報。

#要聞