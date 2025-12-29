宏福苑五級火災｜過百居民冀協助原址重建 政府：正聽取和歸納災民的不同意見

【Now新聞台】過百名大埔宏福苑居民聯署，向特首李家超、財政司司長陳茂波等官員發公開信，希望當局協助他們在原址重建屋苑。政府發言人回應指，正聽取和歸納災民的不同意見。

宏福苑7座樓宇在上月底的五級火中嚴重燒毀，至今仍未解封。過百居民在聯署信中提到，屋苑是他們的家，世代居住的地方，懇請政府讓屋苑原址重建，讓居民回到熟悉的地方，繼續與家人和鄰里共同安穩生活，相信政府有能力及責任回應。

政府發言人指，已收悉部分宏福苑居民發出的聯署信，政府現正聽取和歸納災民的不同意見，並根據宏福苑的實際狀況，包括結構安全、技術可行性、社區規劃等因素作全面評估，盡早就長遠方案提出建議。

