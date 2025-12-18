宏福苑五級火災｜醫管局為宏福苑受災員工籌得逾1400萬

【Now新聞台】醫管局向兩名宏福苑火災離世員工家屬及53名失去家園員工發放援助。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵出席醫管局大會後稱，火災後醫管局發起募捐支援受影響員工，合共籌得逾1400萬元捐款，將向兩名離世員工家屬分別發放100萬元恩恤金，同時向53位失去居所員工提供每戶15萬元援助。

范鴻齡又稱，將醫管局緊急援助基金常規化，另外目前仍有17名火災傷者留醫。

醫管局主席范鴻齡：「我記得當我去向同事致謝，說他們辛苦時，他們給我的反應是所有安排他們都不辛苦。最辛苦是當我們看到電視，很多在火場救出來的人不能送上救護車，而是送上黑箱車，這表現令我深深覺得醫者父母心，醫管局同事真的表現出專業精神。所以我作為醫管局主席對整個醫管局在今次事件的表現，我是引以為傲的。」

