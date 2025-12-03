宏福苑五級火災｜阻燃棚網有「證書」提供 五金舖：不知如何認辨真偽(劉倩桐報道)

【Now新聞台】本台試買阻燃棚網，很多五金舖指最近需求急增，阻燃棚網都售罄，剩下都是沒有阻燃效果的棚網，建造業分包商聯會建議改善現存制度，例如在香港，再檢測一次棚網的阻燃性能。

本台到旺角新填地街及大角咀道一帶五金舖較集中的地方，問了5間舖，都說阻燃棚網售罄，只有1間還有貨。一幅1.8米乘9米的普通棚網賣70元，阻燃就貴些少，賣100元。

負責人用打火機即場試燒阻燃棚網一次。買完阻燃棚網後，有來自廠商的「證書」提供，但有備註如果複本，沒重新蓋專用印章就無效，而這份的蓋印都是複印的，負責人指不知如何認辨真偽。

有阻燃與沒阻燃的棚網不論顏色還是密度都很相似，單憑肉眼很難分辨。

建造業分包商聯會同意難以辨認，這些產品檢驗報告的真偽現時制度無問題，有規管工程要用阻燃棚網，但有改善空間，例如按助燃有效期設棚網使用年期限制。

建造業分包商聯會會長伍新華：「如果有人要打劫你控制不到，有人要犯法總有方法，當然事情出現了，我認為我們有改善空間，是否在檢測程序能做多些，舉例我們可能要對往後再來的棚網，我們要找清楚來源，它是否符合屋宇署所說的標準，然後確認供應商來的時候要清楚每個批次，都是同一款合適物料，甚至有相應檢測程序要安排。」

伍新華指，阻燃認證有分國標、英標及美標，都是按棚網出產地劃分，標準都大致相同。

