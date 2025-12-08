宏福苑五級火災｜陳克勤倡於以熟地重建 李梓敬稱會支援災民及推動修例(高詩敏報道)

【Now新聞台】對於宏福苑火災善後工作，新一屆立法會議員各有建議。新界東北當選人陳克勤提議在富善邨附近重建宏福苑，另一當選人李梓敬則指會集中精力在支援災民，以及推動法例修訂。

不少宏福苑居民有到票站選出自己相信的代議士，該區當選人李梓敬感謝選民支持，強調自己會成為市民的後盾。

立法會新界東北當選人李梓敬：「在大埔街市、在大埔墟長廊，是很多宏福苑的居民過來拍我，說他是宏福苑，他去了哪兒，特意回來投票給我。今日便要開始全力去除了繼續支援他，亦要在政策的層面以及他們安置地方的方面都要推動。」

另一位當選人陳克勤則指，會就重建及賠償方案向政府提出建議，認為大埔富善邨後方一塊土地合適重建。

立法會新界東北當選人陳克勤：「那一塊是熟地，而且附近亦有一些臨時巴士廠，是可以做擴建，所以我覺得那個位置是比較適合，但是不是最合適，我相信是留給特區政府去決定。我們都會在立法會中，支持特區政府落實有關大廈維修及安全監督的改革，亦會堅定地挫敗反中亂港分子意圖以災亂港的圖謀。」

新界東南當選人方國珊表示應以「先訂立、後審議」方式，訂立工地禁煙條例。

立法會新界東南當選人方國珊：「工地的禁煙情況這個我是歡迎的，兼且我認為可以先通過、後審議，盡快落實，因為火災無情。一個這麼大的隱患，如果得到業界各方面支持，大家這麼憂傷的情況下大家都沒有反對的話，盡快立法，可以做好規管。」

她又認為，應藉此機會重新檢視現行《建築物條例》及《消防安全條例》。

