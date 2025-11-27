大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火災｜香港電訊為受大埔火災影響客戶提供特別支援
【Now新聞台】為協助大埔宏褔苑受火災影響的客戶，香港電訊已經提供以下支援：
* 免費外借充電器﹑行動電源及充電線，並於門市提供免費充電及固網電話服務。
* 免費外借5G私家寬頻，為網上行、HKT 家居電話及Now TV客戶即時提供網絡服務。
* 為宏褔苑之1O1O及csl客戶提供兩個月無限本地數據。
* 已預備3000張50GB數據電話卡，供網上行、HKT 家居電話及Now TV客戶於大埔門市免費領取。
* 豁免宏褔苑之網上行﹑HKT 家居電話及Now TV客戶之服務收費，直至另行通知。
* 旗下DrGo分別與港怡醫院和Heals Healthcare合作，由即日起至12月2日向有需要人士，提供普通科視像及心理健康諮詢義診服務，名額各100個。
csl 大埔門市 (AI Store) 地址：大埔超級城A區14 -15號商店，如有查詢或需要協助，請前往 csl 大埔門市，或致電24小時客戶服務熱線：
csl：2512 3123
1O1O：2888 1010
網上行及 HKT 家居電話：1000
Now TV：1833 888
