宏福苑五級火災｜馬會宣布閉門賽事總收益悉數捐予政府「大埔宏福苑援助基金」
【Now新聞台】大埔宏福苑早前發生五級火災，香港賽馬會宣布今天(11月30日)在沙田賽馬場舉行的賽事以閉門形式進行，並承諾捐出7000萬港元，當中包括賽事總收益，予香港特別行政區政府成立的「大埔宏福苑支援基金」，加上早前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的1億港元援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急。
馬會表示，總共已向受影響居民捐助約1億7000萬港元。
馬會向火災中痛失摯愛的傷者及死者家屬致以深切慰問，同時透過旗下慈善信託基金，繼續與相關政府部門及非政府組織緊密合作。
馬會又稱，在政府決策局和部門的協調及領導下，多個基金捐助項目已即時行動，為受影響的家庭提供切實援助，當中包括支援過渡性房屋營運機構，為空置單位添置家具及日常用品；提供應急藥物、情緒及喪親支援；協助年長居民和照顧者聯繫合適的社會服務；舉辦家長網上課程，支持大埔的幼稚園及托兒所；提供津貼予受影響學生購買校服、文具和其他必需品，以及提供食物援助予有需要人士。
此外，馬會亦已為受火災影響的員工，安排臨時住宿及應急資金，並設立24小時熱線協助有需要情緒支援的員工。
馬會指，會繼續留意事件發展，並與相關政府部門保持密切聯繫，以確定最有效的支援方式，幫助受到影響的居民渡過難關。
宏福苑大火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重：屋企已經冇咗，我仲需要乜嘢服務？︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，仍接獲香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約。事主批評家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，質疑職員致電前未有留意住戶地址。雖然事後獲客服電郵回覆，提出豁免 3 個月月費，但事主認為大廈復修需時，質疑第四個月後的收費安排含糊不清，並對比其他電訊商提供一年免費 Wi-Fi 的做法，感到該公司處理手法沒有顧及災民情況及感受。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 7 小時前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身
【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。on.cc 東網 ・ 5 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜黃偉綸稱暫不評重建 冀盡快安排宏志閣居民回去居住(何嘉駿報道)
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說，現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助。宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住，其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房屋有全面服務，包括社工支now.com 新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜排隊獻花悼念人龍延綿兩公里 廣福邨婆婆痛失3好友：我好難過
大埔宏福苑五級火造成最少128人死亡，今日是事發第五日，各區市民今日都手持鮮花前往事發現場悼念，排隊人潮不斷，從廣福邨一直沿大埔河邊排隊，龍尾最少延伸至東昌街社區會堂對出的一段林村河，全長約兩公里。 居於宏福邨毗鄰廣福邨、坐輪椅的羅婆婆表示，有3名認識數十載的朋友於大火中離世，「佢哋走咗我都唔知呀」，後來才獲悉消am730 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會證實屬假消息：現階段無須人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜麥美娟：租戶可申領應急錢及津貼 如涉虛報將交相關部門跟進｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，政府日前宣布發放災戶一萬元應急錢、5萬生活津貼，網傳派發過程出現有租戶未能領津貼、冒領等情況。民政及青年事務局局長麥美娟今（29 日）表示，政府的一萬元應急錢、5 萬元生活津貼旨在幫助受災居民，對象是「住在那裡的住戶」，租戶亦可以領取應急錢，及5 萬元生活津貼，呼籲受影響居民盡快聯絡社工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀行支援災民 按揭還款寬限半年 推6項應急措施 延長服務加快補辦文件
為協助大埔五級火警受災居民渡過難關，金管局與銀行公會及28間零售銀行商討跟進事宜，銀行業界即時推出6項應急支援措施【表】，當中包括為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，減輕受災居民的即時資金壓力。除了6項措施外，部分銀行更額外推出免息緊急貸款援助居民。信報財經新聞 ・ 1 天前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大火後淚灑封鎖線 港人攜家帶眷哀悼宏福苑
（法新社香港29日電） 香港餐廳老闆陳先生今天帶著5歲女兒前往宏福苑被燒得焦黑的殘骸現場，與成千上萬民眾向在這場近80年來最慘重火災中喪命的罹難者致哀。香港新界大埔宏福苑26日發生的火災造成至少128人死亡，8棟大樓中有7棟被燒毀，近2000戶付之一炬。法新社 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜市民獻花致意 留奶嘴悼罹難小孩 學生災場外設留言打氣區｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑大火至周五（28日）大致撲滅，死亡人數增至 128 人。當局下午派出災難遇害者辨認組上樓，部份家屬陸續收到通知，安排到富山殮房認屍。入夜後，有市民及團體到場獻花，封鎖線外，眾多市民望著漆黑災場默站，無言以對。Yahoo新聞 ・ 1 天前