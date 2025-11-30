宏福苑五級火災｜馬會宣布閉門賽事總收益悉數捐予政府「大埔宏福苑援助基金」

【Now新聞台】大埔宏福苑早前發生五級火災，香港賽馬會宣布今天(11月30日)在沙田賽馬場舉行的賽事以閉門形式進行，並承諾捐出7000萬港元，當中包括賽事總收益，予香港特別行政區政府成立的「大埔宏福苑支援基金」，加上早前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的1億港元援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急。

各方支援宏福苑五級火災民

馬會表示，總共已向受影響居民捐助約1億7000萬港元。

馬會向火災中痛失摯愛的傷者及死者家屬致以深切慰問，同時透過旗下慈善信託基金，繼續與相關政府部門及非政府組織緊密合作。

馬會又稱，在政府決策局和部門的協調及領導下，多個基金捐助項目已即時行動，為受影響的家庭提供切實援助，當中包括支援過渡性房屋營運機構，為空置單位添置家具及日常用品；提供應急藥物、情緒及喪親支援；協助年長居民和照顧者聯繫合適的社會服務；舉辦家長網上課程，支持大埔的幼稚園及托兒所；提供津貼予受影響學生購買校服、文具和其他必需品，以及提供食物援助予有需要人士。

此外，馬會亦已為受火災影響的員工，安排臨時住宿及應急資金，並設立24小時熱線協助有需要情緒支援的員工。

馬會指，會繼續留意事件發展，並與相關政府部門保持密切聯繫，以確定最有效的支援方式，幫助受到影響的居民渡過難關。

#要聞