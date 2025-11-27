宏福苑五級火災｜馬會提供1億元援助予火災受影響人士

【Now新聞台】馬會對大埔宏福苑發生的悲劇性大火深感悲痛，向傷者及死者家屬表達深切慰問。馬會一直與特區政府相關部門保持緊密聯繫，將透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億港元的援助，經社會福利署及非政府組織發放。這是馬會的首批援助，未來將提供更多支援。



緊急援助金包括：

*向家屬發放每名死者15萬港元緊急援助金。

*傷勢嚴重的災民各獲發放10萬港元作緊急援助。

*受傷而情況穩定的傷者各獲發放5萬港元作緊急援助。

*獲政府安排搬遷至暫住居所的家庭，如過渡性房屋、簡約公屋及青年宿舍，或自行安排搬遷的家庭：其中1至2人家庭最高可獲發放10,000港元援助；3人或以上家庭最高可獲發放15,000港元援助。

*提供資助予過渡性房屋、簡約公屋的營運機構購置家俱，讓受影響家庭能即時入住：其中1至2人單位資助18,000港元；3人或以上單位可獲資助20,000港元。



除了提供緊急援助金外，馬會亦與政府相關部門及非政府組織緊密合作，為傷者及死者家屬等有需要人士，在未來一至三個月提供援助，包括：過渡性房屋、食物援助、喪親及情緒支援、教育支援、照顧者支援及透過「賽馬會藥健同心藥物支援網絡」下的社區藥房派發應急藥物。

